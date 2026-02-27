Slušaj vest

Neki vam se dive i žele da budu kao vi, ali neki vam ne veruju uvek i oklevaju da stupe sa vama u neki dublji odnos – naizgled bez ikakvog razloga. Zašto? Šta je to što drugi vide u vama, a neće da vam kažu? Ovaj test ličnosti će vam dati odgovor na to pitanje.

Dok budete radili ovaj test ličnosti, pišite svoje odgovore na papir kako biste naknadno mogli da izračunate ukupan broj ostvarenih bodova. Budite iskreni… Pogledajte odgovore tek kada odgovorite na sva pitanja.

Zapisujte odgovore Foto: Shutterstock

Kada se najbolje osjećate?

Ujutru (2 boda)

Posle podne i predveče (4 boda)

Kasno uveče (6 bodova)

Kako hodate?

Brzo, dugim koracima (6 bodova)

Relativno brzo, sitnim koracima (4 boda)

Ne baš brzo, uspravne glave, gledajući ispred sebe (7 bodova)

Ne baš brzo, pognute glave (2 boda)

Veoma polako (1 bod)

U kom ste stavu dok razgovarate sa nekim?

Stojite prekrštenih ruku (4 boda)

Imate sklopljene ruke (2 boda)

Jednu ili obe ruke držite na bokovima (5 bodova)

Dodirujete ili gurkate osobu s kojom razgovarate (7 bodova)

Igrate se sa svojim uvom, dodirujete bradu ili uvijate kosu (6 bodova)

Foto: Shutterstock

Kako sedite dok odmarate?

Savijenih koljena, noge su opuštene jedna uz drugu (4 boda)

Prekrštenih nogu (6 bodova)

Ravno ispruženih nogu (2 boda)

Na jednoj nozi savijenoj ispod vas (1 bod)

Kako reagujete kada vas nešto istinski zabavi?

Glasnim smehom (6 bodova)

Smijehom, ali ne glasnim (4 boda)

Tihim smeškanjem (3 boda)

Sramežljivim smješkom (2 boda)

Kako se ponašate prilikom nekog društvenog okupljanja?

Glasni ste pri dolasku, tako da vas svako primjeti (6 bodova)

Dolazite nezapaženo i gledate uokolo u potrazi za poznatim ljudima (4 boda)

Potpuno ste neprimetni i pokušavate da ne budete baš zapaženi (2 boda)

Kako se ponašate onda kada vas neko prekine dok ste udubljeni u nešto?

Srećni ste zbog prekida (6 bodova)

Krajnje ste iznervirani zbog toga (2 boda)

Negdje ste između prethodno pomenutih krajnosti (4 boda)

Foto: Shutterstock

Koja je vaša omiljena boja?

Crvena ili narandžasta (6 bodova)

Crna (7 bodova)

Žuta ili svetlo plava (5 bodova)

Zelena (4 boda)

Tamno plava ili ljubičasta (3 boda)

Bijela (2 boda)

Smeđa ili siva (1 bod)

Kako ležite nekoliko trenutaka pre nego što zaspite?

Ispruženi ste na leđima (7 bodova)

Ispruženi ste na stomaku (6 bodova)

Lagano ste savijeni na boku (4 boda)

Glavu ste oslonili na jednu ruku (2 boda)

Glava vam je ispod pokrivača (1 bod)

Šta najčešće sanjate?

Padate (4 boda)

Tučete se ili borite (2 boda)

Nešto ili nekoga tražite (3 boda)

Letite ili lebdite (5 bodova)

Uglavnom ne sanjate (6 bodova)

Snovi su vam uvek prijatni (1 bod)

Prijatelji Foto: Antonio Guillen Fernández / Panthermedia / Profimedia

Sada saberite bodove i saznajte kako vas drugi vide, a neće to da vam kažu. Zapamtite koliko ste bodova ostvarili i pročitajte rezultate u nastavku.

Dominantna osoba, preko 60 bodova

Drugi vas vide kao osobu s kojojm treba “pažljivo postupati”, kao nekoga ko je malo arogantan, egocentričan i izrazito dominantan. Neki vam se dive i žele biti poput vas, ali vam ne veruju uvek i oklevaju da stupe ss vama u neki dublji odnos.

Temperamentna osoba, između 51 i 60 bodova

Drugi vas vide kao uzbudljivu osobu, eksplozivnog temperamenta, impulsivnu, kao prirodnog vođu koji brzo donosi odluke, iako ne uvek ispravne. Smatraju vas hrabrom, avanturistički nastrojenom osobom, kao nekoga ko će se uvek usuditi da pokuša i ko uživa u avanturi. Ljudi generalno uživaju u vašem društvu zbog uzbudljivosti kojom zračite.

