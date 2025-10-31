Slušaj vest

Četvrtog maja 1980. godine vreme je stalo za milione ljudi u tadašnjoj Jugoslaviji. Tog dana, jugoslovenska javnost ostala je zatečena vešću da je preminuo Josip Broz Tito, doživotni predsednik SFRJ i simbol jedne epohe. Tu vest izgovorio je čovek čiji je glas do tada bio sinonim za pouzdanost i staloženost – spiker Miodrag Zdravković.

Emocije koje nije mogao da sakrije

Foto: Printscreen



I danas, decenijama kasnije, snimak Zdravkovića koji se sprema da pročita najtežu rečenicu svoje karijere kruži internetom. Pre nego što je izgovorio istorijske reči, nekoliko puta je bio upitan da li je spreman. Sam je kasnije priznao da je imao "knedlu u grlu" i da nije mogao odmah da počne.

Ali kada je konačno prikupio snagu, izgovorio je:

"Umro je drug Tito."

Zatim je, glasom koji se trudio da ostane pribran, nastavio:

"To su večeras saopštili Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i Predsedništvo SFRJ radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima."

Sudbina ga je dovela pred kamere

Miodrag Zdravković, rođen 1927. godine, u svet medija ušao je sasvim slučajno. Umesto da upiše građevinu, kako je prvobitno planirao, prijavio se na audiciju za Radio Beograd 1954. godine. Ta odluka promenila mu je život – i istoriju. Upravo zahvaljujući toj audiciji postao je jedan od najpoznatijih glasova tadašnje Jugoslavije.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala Titova sahrana:

1/6 Vidi galeriju Tito je sahranjen 1980. godine u Kući cveća Foto: Printscreen YouTube

Posle decenija provedenih u medijima, povukao se u mir rodnog sela Rgotina kod Zaječara. Tamo je proveo ostatak života, daleko od kamera, ali nikada zaboravljen.

Neki su govorili da je sam sejao i bavio se poljoprivredom da bi preživeo, ali mu je možda baš taj zdrav život produžio vek.

Umro je u 90. godini života 2017. godine.

“Bila mi je čast što sam baš ja dobio tu dužnost. Iako je bilo teško, to je trenutak koji ću zauvek pamtiti”, rekao je jednom prilikom.

Foto: Printscreen

I danas mu odaju poštu

Svake godine, 4. maja, građani bivših jugoslovenskih republika posećuju Kuću cveća u Beogradu kako bi odali poštu Titu. Mnogi se tada sete i spikera koji je prvi izgovorio reči koje su obeležile kraj jedne ere.

Bonus video: Tito je sve jeo, ali ovo nije želeo da vidi na svom stolu