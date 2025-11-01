Slušaj vest

Dnevni horoskop za 1. novembar. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta očekuje pripadnike Zodijaka.

OVAN

Nove poslovne ponude uspećete da iskoristite na najbolji način. Emotivne veze obeležiće obostrana ljubomora i česti sukobi. Slobodni će imati mogućnost izbora. Nedostatak vitamina veoma loše deluje na vaš nervni sistem, pa ukoliko ga ne budete unosili ishranom u dovoljnim količinama, uzmite suplemente. Možete biti nervozni.

BIK

Usled haosa na poslu bićete veoma nezadovoljni i nevoljni za rad. Manje nesuglasice narušiće harmoniju u vezi. Slobodni će upoznati zanimljivu osobu posredstvom prijatelja. Vaše slabe tačke mogu biti pluća, stopala i povišen krvni pritisak. Ukoliko ste bili izloženi stresnim situacijama, osetićete posledice.

BLIZANCI

Budući da dešavanja na poslu nećete moći da držite pod kontrolom, to će usloviti pojačanu nervozu. Emotivne veze skladno će funkcionisati. Slobodne Blizance očekuje uporan udvarač. Svi zdravstveni nedostaci direktna su posledica neurednog života i stresa. Trebalo bi da izbegavate preterano umaranje prekovremenim radom.

RAK

Insistiraćete na tome da se vaše ideje vrednuju i usvoje. U vezama će nedostajati tolerancije. Slobodni će konačno sresti srodnu dušu. Posvetite se više sebi! Grčevi u nogama, proširene vene, problemi s krvnim pritiskom, kardiovaskularni sistem - na to obratite pažnju. Najbolji lek za pomenuto je miran život bez stresnih situacija.

LAV

Bićete nepokolebljivi u svojim namerama, čak i kad sve ne bude išlo po planu. Manji sukobi u vezama postaće deo svakodnevice. Slobodni će primetiti nekog novog u svom okruženju. Meteoropata ste, veoma ste osetljivi na vremenske promene i vazdušni pritisak.

DEVICA

Iako uslovi za rad i novčana naknada za vaš trud neće biti adekvatni, to vam neće suzbiti radni elan. Veze će obeležiti romantika. Slobodni će sresti osobu koja će im probuditi želju za flertom. Izbegavajte masnu hranu. Brige i stres su vam najveći problem, pa vam se savetuje da poslovne obaveze i aktivnosti ne donosite kući.

VAGA

Radićete, ali i zaraditi. Ovo će biti dobar dan za nezaposlene Vage. U emotivnim vezama desiće se emotivni preokreti. Slobodne Vage očekuje zanimljivo poznanstvo. Opustite se i slobodno vreme provodite u mirnoj porodičnoj atmosferi doma. Ipak, zdravstveni problemi mogu biti vezani za grlo, želudac i grudi.

ŠKORPIJA

Bićete izuzetno nervozni, jer vam neće poći za rukom da u predviđenom roku realizujete sve planove. Problemi iz drugih životnih oblasti narušiće idilu u vašoj vezi. Slobodne Škorpije će ući u uzbudljivu romansu. Izbacite masnoću i šećer, jer višak kilograma može usloviti zadržavanje tečnosti u organizmu.

STRELAC

Iako ovo neće biti sjajan poslovni dan, uspećete da zadržite stečene pozicije. Emotivne veze će malo izleteti iz ravnoteže, ali neće biti ugrožene. Slobodni Strelci će imati više udvarača. Nedostatak kalcijuma može izazvati probleme sa zubima. Takođe obratite pažnju na organe za varenje.

JARAC

Nećete biti zadovoljni poslovnim učinkom i većina projekata neće biti realizovana. Zahvaljujući svom i partnerovom trudu, uspećete da sačuvate stabilnost u vezi. Slobodni će razmišljati o prošlosti. Moraćete da promenite neke navike u ishrani. Više spavajte kako biste uspeli da nadoknadite energiju.

VODOLIJA

Bićete orijentisani na kovanje poslovnih planova za budućnost. Slobodni će šarmirati osobu od koje baš i ne žele previše naklonosti i udvaranja. Emotivne veze će stagnirati. Ne budite iznenađeni ukoliko dobijete upalu bešike, prostate ili jajnika. Zbog toga izbegavajte preterane izlaske u veće skupove.

RIBE

Neke Ribe odlučiće se i na promenu posla, što će se kasnije ispostaviti kao pravi potez. U emotivnim vezama dominiraće verbalni sukobi. Slobodne Ribe će privući šarmantna i energična osoba. Umesto da probleme podelite s drugima i saopštite ukućanima šta vas muči, vi ih potiskujete i dodatno opterećujete svoje zdravlje.

