Ako se ikada nađete u liftu nekog njujorškog nebodera, mogli biste da primetite neobičan detalj - nakon dugmeta za 12, često sledi dugme za 14. sprat. Ne, ne radi se o američkom načinu brojanja spratova, već o potpunom izostanku trinaestog sprata, a razlog je duboko ukorenjeno sujeverje, piše LADbible.

Ova praksa toliko je raširena da, prema studiji portala StreetEasy iz 2020. godine, tek devet odsto stambenih zgrada u Njujorku s 13 ili više spratova zaista ima i trinaesti sprat. Kompanija Otis Elevator navodi još neverovatniji podatak - čak 85 odsto njihovih liftova u gradu nema dugme za 13. sprat. Umesto toga, sprat se jednostavno preskače, označava kao 14. ili sprat 12A, a ponekad se taj prostor koristi za skladišta ili tehničke prostorije, ili jednostavno ostaje prazan.

Zanimljivo je da se ova neobičnost uglavnom odnosi na stambene zgrade, dok poznate poslovne znamenitosti poput Empire State Buildinga i zgrade Flatiron imaju zvanični 13. sprat.

Strah koji oblikuje arhitekturu

Glavni krivac za nestanak spratova je triskaidekafobija - strah od broja 13. Investitori i graditelji, vođeni pragmatizmom, ne žele da rizikuju da im praznoverje potencijalnih kupaca ili stanara oteža prodaju ili iznajmljivanje nekretnina.

Arhitektonski istoričar Endru Alpern objasnio je za The New York Post: "Znam da postoji mnogo ljudi na ovom svetu koji, iz ko zna kog ludog razloga, smatraju da je broj 13 nesrećan. S gledišta bilo kog graditelja, vlasnik je zainteresovan za iznajmljivanje prostora i ne želi da mu išta stoji na putu. Stoga 13. sprat jednostavno nestaje."

Foto: YAY Media AS / Alamy / Alamy / Profimedia

Alpern smatra da je sve verovatno počelo s jednim vlasnikom zgrade. "Možda je neki stanodavac otkrio da ljudi ne bi iznajmili stan na 13. spratu. Pa ga je izbacio. Zatim ga je kopirao drugi stanodavac, i na kraju je to jednostavno postao običaj. To je jedna od onih njujorških stvari."

Koreni straha od broja 13

Iako se čini neobičnim bojati se broja, ovaj strah ima duboke korene u zapadnoj kulturi i mitologiji. Tačno poreklo nije u potpunosti razjašnjeno, ali postoji nekoliko teorija.

Foto: Shutterstock

Jedno od najpoznatijih objašnjenja dolazi iz hrišćanstva i Poslednje večere, gde je Juda, koji je izdao Isusa, bio trinaesti gost za stolom. U nordijskoj mitologiji, bog prevare Loki bio je nepozvani trinaesti gost na večeri bogova, što je dovelo do smrti boga Baldera. Uz to, trinaesta karta u tarotu tradicionalno predstavlja Smrt.

Bez obzira na izvor, praznoverje je očito dovoljno jako da i danas oblikuje vizuru jednog od najvećih gradova na svetu.

