Proslave povodom Noći veštica u svetu slavnih neslužbeno je započela već sredinom oktobra, a sada je i službeno doseglo svoj vrhunac. Čini se da zvezde ništa ne vole više od prilike da uskoče u kreativne kostime i pojave se na nekoj zabavi - osim možda prilike da u tim istim kostimima poziraju za društvene mreže.

Ove godine bili su kreativniji nego ikada, a društvene mreže su preplavljene snimcima i fotografijama poznatih u totalno neprepoznatljivim izanjima.

Kim Kardašijan, Kris Džener i Nort Vest

 Bredli Kuper i irina Šajk sa ćerkom 

Poznati glumac Bredli Kuper i ruski model Irina Šajk viđeni su kako zajedno sa svojom ćerkom Leom proslavljaju Noć veštica u njujorškom kvartu Grinič Vilidž. Iako su se bivši partneri razišli pre nekoliko godina, Bredli i Irina i dalje neguju prijateljski odnos — sve kako bi njihova ćerka imala srećno i ispunjeno detinjstvo uz oba roditelja.

Bredli Kuper i Irina Šajk Noć veštica
Bredli Kuper i Irina Šajk Noć veštica Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Njih troje su privukli pažnju prolaznika vedrim raspoloženjem i kostimima, dok su zajedno šetali ulicama Menhetna, dokazujući da zajedničko roditeljstvo može da funkcioniše i posle raskida.

Zvezda noći veštica je Hajdi Klum

Hajdi Klum se ove godine za Noć veštica maskirala u Meduzu, dok je njezin suprug Tom Kaulic došao prerušen u skamenjenog vojnika. Ručno oslikani kostim manekenke isticao se zelenim krljuštima koje su se protezale u dugi rep, a na glavi je imala replike zmija umesto kose. Hajdi je imala i oslikano lice, na kom su se isticali šiljati zubi i dugi jezik.

Tom Kaulic i Hajdi Klum, Noć veštica 2025
Foto: Stephen Lovekin / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Htela sam da istražim klasična čudovišta iz istorije i jedno od njih preoblikujem na moderan način. Meduza mi se posebno istakla kao ikonična - misteriozna, a ipak žestoka. Legenda o tome kako pretvara ljude u kamen fascinira publiku već vekovima. U muzejima bezbrojne slike i skulpture prikazuju njenu zastrašujuću moć, što svedoči o tome koliko je i dalje strašna i privlačna", ispričala je Klum za Vogue.

Paris Džekson kao Gandalf

Manekenka i pevačica Paris Džekson, ćerka legendarnog Majkla Džeksona, pojavila se na Halloween zabavi u poznatom hotelu u Los Anđelesu — i sve oči bile su uprte u njen neobični kostim.

Paris Džekson
Paris Džekson Foto: Instagram

Pariz je za ovu priliku odabrala veštičji izgled, ali su mnogi primetili da više podseća na Gandalfa, slavnog čarobnjaka iz Gospodara prstenova. Dugačka siva haljina, šešir i čak zalepena brada učinili su da njen izgled bude prava mešavina magije i humora.

Čini se da se Pariz nije previše opterećivala perfektnim izgledom — bradu je zadržala i kasnije tokom večeri, uz osmeh i dozu samoironije, pokazavši da joj je najvažnije da se dobro zabavi i ostane verna svom nekonvencionalnom stilu.

Hajdi Klum, Noć veštica 2025
Hajdi Klum
bundeva
Melanija i Donald Tramp tokom jedne od Noći veštica

