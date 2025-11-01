Slušaj vest

Nedavno je video komičarke i glumice Ešli Bez postao viralan na TikToku i Instagramu, u kojem ona pokazuje kako je „skrivala se u hodniku za osoblje“ na venčanju jer nije pratila dres kod koji su mladenci propisali za venčanje. Umesto crnog formalnog stajlinga kao svi ostali gosti, Ešli je nosila šareni dvodelni komplet i bele čizme, tvrdeći da joj dečko nije rekao za dres kod.

Sada, gotovo dve nedelje kasnije, mlada sa venčanja Hana, podelila je svoju stranu priče na TikToku, ističući da je ona i Ešli razgovarala o svemu i da je sve bilo u redu između njih.

„Nemam TikTok i svi su mi stalno slali ovaj video. Odgovorila sam samo 'lol' jer ga nisam ni gledala, dok mi mama nije rekla: ‘Hana, ova devojka je bila na tvom venčanju, molim te, pogledaj video!’“, objasnila je Hana.

Šta je mlada objasnila

Hana je istakla da je video izazvao mnogo „nesimpatičnih“ komentara, koje je želela da osudi. Takođe je objasnila dve važne stvari:

Dres kod za žene: tražila je crnu haljinu jer je mislila da je to jednostavna opcija.

Mesto proslave: venčanje nije bilo u baru, već u trospratnom kineskom restoranu sa Mišelin zvezdom koji Hana obožava.

„Prva stvar, ovo nije bilo striktno da mora crno za venčanje, već opciono. Htela sam samo da se lepo obuku. Ali ženama sam rekla: ‘Molim vas, nosite crnu haljinu ili dugu haljinu.’ Mislim da svaka osoba u Njujorku ima bar jednu lepu crnu haljinu u ormaru“, rekla je Hana.

Hana je dodala da je Ešli prvobitno mislila da venčanje bude u baru, kako niko ne bi prepoznao lokaciju ili mladu, a kao dokaz pokazala je poruku Ešli u knjizi gostiju.

Poruka ljubaznosti na internetu

Hana je pozvala ljude da budu ljubazniji prema drugima na internetu:

„Zaista želim da zahvalim svima koji su bili ljubazni prema Ešli u komentarima. Zašto ne bismo bili malo ljubazniji jedni prema drugima?“

Ešli je opisala svoj izgled kao deteta u vrtiću prvog dana škole dodajući:

„Znaš kako zapravo izgledam? Izgledam kao neka crtana figura oživela. Nisam mislila da idem na venčanje u tome.“

Takođe je priznala da je imala paniku celu večer i skrivala se da ne bi pokvarila fotografije.

"Usred napada panike sam videla izlaz i sela na stražnja vrata. Htela sam da zabeležim kako se osećam i vidim da li se neko drugi može poistovetiti s tim, pa sam to i objavila.“

Ešli je rekla da nije sumnjala u svoj pastelni komplet u trenutku dolaska, ali da je odmah požalila što nije proverila dres kod, zaključivši sa humorom:

"Htela sam samo videti da li je još neko ikada pogrešio stajling na venčanju. Nažalost, komentari su uglavnom govorili da sam glupa. Tako da se bar slažemo oko toga!“