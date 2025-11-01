Slušaj vest

Prema horoskopu, kada se Venera nalazi u znaku u Vage, život je spektakularno lep - a tako će biti sve do 5. novembra 2025, kada će 4 horoskopska znaka osetiti povratak sreće i ljubavi u svoj život. Nakon meseci izazova i neizvesnosti, energija se radikalno menja. Razlog? Venera, planeta ljubavi, lepote, harmonije i novca, nalazi se u Vagi, znaku kojim vlada. I sada je njena energija na vrhuncu - magnetnija, prefinjenija, moćnija nego ikad.

Vaga: Sve oči su uprte u vas

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vage, vii ste zvezda sezone i jedan od 4 najsrećnija horoskopska znaka u ljubavi do 5. novembra 2025. Sa Venerom u vašem znaku, privlačite ljubav, novac i sreću iz svih pravaca. Sve vam ide od ruke - karijera, veze, imidž. Spremite se da zablistate, da se osećate dobro u svojoj koži i da dobijete priznanje koje zaslužujete, kažu zvezde. Promene u vašem izgledu su fantastične, a vaš prirodni šarm je neodoljiv. Ako ste u vezi, to se harmonizuje - razgovori postaju mirniji, a veza se produbljuje. Ako ste slobodni, neočekivani susret (možda čak i onlajn) potpuno će promeniti vašu vibraciju.

Ovan: Ljubav menja vaš život

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Za vas, Ovnovi, Venera piše novu ljubavnu priču - ili obnavlja postojeću - pa ste jedan od 4 najsrećnija horoskopska znaka u ljubavi do 5. novembra 2025. Ako ste u vezi, pripremite se za novu fazu: veridbu, zajednički život ili dublji oblik povezanosti. Ako ste sami, univerzum vam dovodi pravu osobu - nekoga ko vas izaziva, inspiriše i ponovo vas tera da verujete u ljubav. Pored toga, vrata se otvaraju profesionalno. Venera pojačava vašu vidljivost i harizmu - možete privući uspeh sa istom lakoćom kojom privlačite pažnju.

Blizanci: Ljubav i inspiracija se spajaju

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Blizanci, do 5. novembra ste u magičnom periodu, punom emocija i kreativnosti, te spadate među 4 najsrećnija horoskopska znaka u ljubavi do 5. novembra 2025 Venera aktivira vašu oblast strasti, ljubavi i umetnosti. Ponovo osećate uzbuđenje romantike - sve deluje življe, šarenije. Ako ste uključeni u kreativni projekat, ideje lako teku, a inspiracija dolazi baš kada vam je potrebna. Ali budite oprezni: Venera je u opoziciji sa Neptunom, što vas može navesti da idealizujete novu osobu. Uživajte u uzbuđenju, ali zadržite malo lucidnosti.

Vodolija: Smislena ljubav, duboke veze

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vama Venera u Vagi donosi ravnotežu i emocionalnu jasnoću. Zbog toga ste među 4 najsrećnija horoskopska znaka u ljubavi do 5. novembra 2025 Nakon intenzivnog perioda, sada osećate kao da sve prirodno dolazi na svoje mesto. Razgovori postaju iskreniji i dublji. Privlačite inteligentne, autentične ljude sa kojima se poistovećujete na duhovnom nivou. Ako ste slobodni, ovo je jedno od najmoćnijih doba godine za pronalaženje vaše srodne duše. Verujte u sebe i moć ljubavi – univerzum vas sada sluša.