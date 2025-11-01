Slušaj vest

Miroslav Kordić je pobednik 191. ciklusa popularnog kviza "Slagalica". On je u finalu bio bolji od Darka Krčmara, rezultatom 246:200.

Miroslavu je kao prvoplasiranom pripala novčana nagrada od 300.000 dinara. Darko je, s druge strane, osvojio 150.000 dinara.

Miroslav Kordić je pobednik 191. ciklusa Slagalice Foto: RTS Printscreen

"Da li će supruga biti zadovoljna?", pitala je voditeljka Kristina Radenković pobednika Miroslava Kordića

"Mislim da neće. Ona je bila druga. Ja sada smem kući. Prvo da čestitam mom protivniku. bukvalno su nijanse odlučivale", rekao je Miroslav, koji je pobedom u ovom ciklusu stekao pravo da se bori u superfinalu "Slagalice", koje je na kraju godine.

Kviz "Slagalica" je već decenijama najgledaniji program tog tipa u Srbiji, a svake večeri uz njega su milioni gledalaca