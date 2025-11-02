Slušaj vest

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Ovo će biti dani poslovnog napretka, pa ćete uživati podešku velikog kruga istomišljenika. Naime, od 5.11. bićete jaki na rečima i imati harizmatičan uticaj na ljude. Obrazovni delatnici biće posebno uspešni.

Ljubav: Bliskosti vam neće nedostajati, osećanja će bujati i sve više ćete shvatati koliko vam znači voljena osoba. Neki će pogledati i u zabranjenom smeru, ali više ćete tako hteti da potvrdite svoj šarm i privlačnost nego da se zaista upustite u avanturu.

Zdravlje: U nastojanju da što duže očuvate dobro zdravlje, posvećivaćete mnogo pažnje pravilnoj i kvalitetnoj ishrani. Većih zdravstvenih tegoba nećete imati jer vas od 5. novembra ojačava Mars u Strelcu.

Najbolji dan: 4. novembar

Najlošiji dan: 2. novembar

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Imaćete podršku uticajnih ljudi, a ako poslujete s bankama, sređujete dokumenta, sva vrata će vam biti otvorena. Mnogi od vas ići će na poslovni put ili potpisati poslovni ugovor od velike važnosti.

Ljubav: Planete vam daju zamah osećajnosti i seksualnosti. Budite pokretač događaja, što hrabriji i direktniji. Zauzmite čvrst stav, pokažite šta hoćete od partnera – to će doprineti opuštenijoj atmosferi. Zbližiće vas zajednička planiranja budućnosti.

Zdravlje: Sport i rekreacija predstavljaće vam veliki užitak. Povoljno je vreme za borbu sa suvišnim kilogramima. Međutim, oni koji su psihički osetljiviji, mogli bi da pate od nesanice i napetosti, pa nađite vremena za kvalitetan odmor.

Najbolji dan: 5. novembar

Najlošiji dan: 3. novembar

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Od 5.11. suzdržite se od suvišnih izjava i kritika, ne prepričavajte kancelarijske tračeve, pazite šta i kome nešto govorite. Dobro se psihički odmorite, nemojte insistirati na brzom ostvarenju ambicija.

Ljubav: Ljubavni sklad biće poljuljan zbog vašeg nepoverenja u voljenu osobu. Sami sebe nećete moći da prepoznate. Biće teško udovoljiti vam, videćete samo loše strane svog braka ili veze, a ono što je lepo i dobro, nećete se ni truditi da primetite.

Zdravlje: Od 5. novembra bićete vrlo osetljivi, pa pripazite na probavu, kosti i zglobove. Ipak, dobro raspoloženje neće vas napuštati, pa ćete voditi intenzivan društveni život. Najbolje ćete se opustiti među prijateljima.

Najbolji dan: 7. novembar

Najlošiji dan: 2. novembar

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Iscrpljivaće vas međuljudski odnosi. Nemojte sve shvatati ozbiljno, razvijajte osobine kao što su opraštanje i tolerisanje tuđih mana. Pokušajte da rutinski odradite poslove i ne preuzimate nove.

Ljubav: Od 7.11. očekuje vas bolje razumevanje s partnerom. Raspravljaćete o nekim starim problemima, ali do svađa neće dolaziti. Samcima će za oko zapeti komunikativna osoba koja će osvajati svojim britkim umom, inteligencijom i dosetkama.

Zdravlje: Mogli biste da patite od nesanice, pa proverite udobnost svog ležaja i mesto spavanja. Nedelja je odlična za sve koji se pripremaju na zahtevnije medicinske zahvate – sve će proteći u najboljem redu!

Najbolji dan: 2. novembar

Najlošiji dan: 4. novembar

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Merkur u Strelcu otkloniće vam poslovne prepreke i otvariti širom vrata u svet uspeha. Dakle, ako imate ambicija da napredujete, tražite drugi posao ili želite da razgovarate sa šefom oko povišice, učinite to sada.

Ljubav: Izvesne su blokade u usmeravanju ljubavne energije. Partner će biti tvrdoglav i sklon tome da vas provocira i tako štiti sopstvene greške i neodgovornost. Samci, veliku prijatnost proživljavaćete družeći se s osobom iz svog poslovnog okruženja.

Zdravlje: Ulazak Marsa u Strelca od 5. novembra podići će nivo vaše energije, pa nećete biti toliko umorni. Ipak, još jedno vreme će vas mučiti loša koncentracija i zaboravnost, ali ne više u istoj meri kao pre.

Najbolji dan: 3. novembar

Najlošiji dan: 6. novembar

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Nepovoljni Mars i Merkur biće krivci za većinu odlaganja, administrativnih zavrzlama, spletki i neslaganja unutar radne sredine. Pazite da se zbog svoje jezičavosti ne zamerite šefu.

Ljubav: Bićete koketni i zavodljivi, pa će mnoge osobe suprotnog pola primećivati vašu privlačnost i šarm. Ako ste u potrazi za srodnom dušom, u jednom većem društvu mogao bi da se dogodi sudbonosni susret. Prepustite drugoj strani prvi korak.

Zdravlje: Svaka fizička aktivnost će vam predstavljati napor. Bićete iscrpljeni poslovnim zbivanjima, ali i onima u kući. Zbog preosetljivosti lako ćete planuti i posvađati se. Mogli biste da imate problema s pritiskom.

Najbolji dan: 5. novembar

Najlošiji dan: 8. novembar

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Puni ste ideja koje ćete znati prezentovati i realizovati. Mogli biste da budete unapređeni, a vaše vrednosti će biti uočene i priznate. Dani stresa biće retkost, ali ako i budu, znaćete da se nosite sa svim izazovima.

Ljubav: Sve će biti u duhu odluka koje će imati dugotrajne posledice. Dajte simpatiji šansu da dokaže svoja obećanja i dobre namere. Ljubavni odnosi su osetljivi, ali međusobno poverenje pomoći će vam da oprostite i razumete partnerove greške.

Zdravlje: Vaše zdravlje će se naglo popraviti, pa ćete osetiti da imate više energije nego inače. To može da vas motiviše da se više bavite sportom ili da uvedete zdrave navike poput prestanka pušenja.

Najbolji dan: 7. novembar

Najlošiji dan: 4. novembar

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Za neke od vas ovo će biti naporna nedelja zbog čestih putovanja i druženja s partnerima koji vam nisu simpatični, a biće nužno da ostavite dobar utisak. Ipak, briljiraćete i u otežanim okolnostima, pa čak i napredovati.

Ljubav: Društveni život biće istaknut, više ćete izlaziti i zabavljati se, a i prijatelji će vas češće pozivati. Venera 5.11. ulazi u vaš znak, pa ćete postati popularni, a i oni sramežljiviji među vama biće otvoreniji. Novu ljubav ćete upoznati u društvu u kom se najviše krećete.

Zdravlje: Živite što urednije, ne izlažite se stresnim situacijama i izbegavajte blizinu ljudi koji vam dosađuju i iscrpljuju vas. Uredite život po svojim merilima i ne dozvolite da vas iko umara. Nađite svoj tihi kutak za mir.

Najbolji dan: 2. novembar

Najlošiji dan: 6. novembar

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Ako do sada niste dobili pohvalu ili potvrdu za svoj rad, sada bi i to moglo da se dogodi. Mogli biste da privede kraju rad na zahtevnom projektu, pa će porasti vaš ugled u poslovnim krugovima.

Ljubav: Potrudite se da pridobijete bivšu simpatiju, naročito ako je niste preboleli ili ste nedavno prekinuli odnos. Ispravite stare greške i dajte novu priliku. U tome će vam od 5. novembra pomoći Mars u vašem znaku, koji će se pridružiti komunikativnom Merkuru.

Zdravlje: Bićete u svom elementu, puni energije i dobrog raspoloženja. Odgovaraće vam plesne i dinamične aktivnosti. Ipak, pazite kako se krećete u saobraćaju, bilo da ste vozač ili pešak.

Najbolji dan: 3. novembar

Najlošiji dan: 7. novembar

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Veliku važnost u vašem poslovanju imaće tajne veze, posedovanje važnih informacija ili tajna podrška ljudi iz senke. Možda ćete kriti od javnosti svoje ambicije ili biti uvučeni u nečije spletke.

Ljubav: Ponekad ćete videti problem tamo gde ga nema, povlačiti se u sebe i onemogućavati partnera da vam se približi. Sumnjaćete, a tvrdoglavo ćete to čuvati u sebi, očekujući od suprotne strane da pogađa vaše želje i otkriva strahove koji vas muče.

Zdravlje: Iako ćete biti manje pod stresom, zdravlje vam je i dalje osetljivo. Mnogo energije trošićete na porodična zbivanja, a nekog od ukućana mogli biste da negujete i brinuti se za njega.

Najbolji dan: 5. novembar

Najlošiji dan: 4. novembar

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Plenićete šarmom i ljubaznošću. Iskoristite svoju zavidnu koncentraciju i psihičku oštrinu. Od 5.11. ne posustajete u realizaciji novih ideja i akcija, čak i ako vidite da vas neki ljudi namerno usporavaju.

Ljubav: Nedostajaće vam objektivnosti, preuveličavaćete probleme i s manje strasti uživati u pozitivnim situacijama. Ne gnjavite partnera, odustanite od prigovaranja i izazivanja. Ako ste u braku, druga strana pokazaće osobine koje vam se neće svideti.

Zdravlje: Naklonjeni Mars daje vam obilje energije, ali treba da je pravilno usmerite. Ne preterujte u fizičkom naprezanju, porocima i noćnom životu. Čuvajte se povećanih napora koji i te kako mogu da vas iscrpe.

Najbolji dan: 8. novembar

Najlošiji dan: 6. novembar

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Sumnjaćete u sposobnost svojih kolega i shvatiti da ne možete uvek da se oslonite na njihovo znanje i stručnost, nego da većinu problema morate da rešavate sami. Ipak, dobro ćete se snalaziti u stresnim situacijama.

Ljubav: Bićete okrenuti društvenom životu pa ćete lakše upoznati nekog novog. Ako ste tek ušli u ljubavnu vezu, nemojte se istrčavati i prerano govoriti o prošlosti i bivšoj ljubavi jer ćete ostaviti loš utisak na simpatiju. Budite jednostavni i spontani.

Zdravlje: Ulazak Marsa u Strelca od 5.11. uticaće na smanjenje energije, a ponekad i bezvoljnosti. Čuvajte se infekcija i viroza, ali i poslovnog stresa. Trudite se da ponekad odspavate u popodnevnim satima.

Najbolji dan: 2. novembar

Najlošiji dan: 7. novembar