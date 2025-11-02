Slušaj vest

Posle šest meseci, preko petsto pedeset dobijenih predloga, pripremljenog šireg i užeg izbora, žirijskog i javnog glasanja, takmičenje „Najbolja nova srpska reč”– objavljene su pobedničke reči za 2025. godinu.

Glasovima stručnog žirija na prva tri mesta našle su se sledeće reči: Prvo mesto: „Bezrečica" – kao stanje velikog uzbuđenja kada se dogodi nešto potpuno neočekivano, lepo ili ružno, pa ne možemo da nađemo prave reči. Reč je predložila Slavica Rakčević iz Beograda.

Drugo mesto: „Studentoljublje" – zbog ponosa i ljubavi koje osećamo prema studentima. Reč je predložila Marijana Ilić iz Beograda.

Treće mesto: „Zlatotren" – trenutak pred zalazak sunca, kada su boje najizraženije. Reč je predložio Srđan Marčeta iz Žitišta.

„Tokom glasanja javnosti dobili smo oko 4.000 glasova, a oni su odredili da prva tri mesta pripadnu sledećim predlozima: Prvo mesto: „Studentoljublje", drugo mesto: „Mladavina" – Vladavina mladih, predlog Rahele Tejlor, iz Beograda, i treće mesto: „Vedroumlje" – Nova reč za optimizam, nadahnuta vedroumljem studenata, što je bio predlog Dragane Albijanić iz Subotice", navode organizatori takmičenja, sajt "Mala bibloteka" iz Londona, prenosi Blic.

Video: Koliko je srpski jezik ugrožen novim izrazima

Koliko je srpski jezik ugrožen novim izrazima? Noviteti se objavljuju u specijalnim rečnicima, evo kako da saznate šta možete i zavnično da koristite Izvor: Kurir televizija