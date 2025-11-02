Slušaj vest

U večernjem Dnevniku HRT-a dogodio se trenutak koji je nasmejao gledaoce širom Hrvatske, a snimak je ubrzo posta viralan i širom regiona. Naime, voditeljka Marta Šimić Mrzlečki, najavljivala je vremensku prognozu i prasnula u smeh.

Iako nije poznato šta ju je tačno nasmejalo, njen smeh se ubrzo preneo i na kolege u studiju. Ovaj simpatični trenutak postao je viralan na društvenim mrežama.

Inače, Marta Šimić Mrzlečki je svoju profesionalnu karijeru izgradila na Hrvatskoj radio-televiziji gde je radila kao voditeljka različitih emisija. Posebno se istakla u emisijama "Dobro jutro, Hrvatska" i "Hrvatska uživo", gde je bila voditeljka i urednica.

Marta Šimić Mrzlečki
Foto: Printscreen/ TikTok

Od septembra 2016. godine preuzima ulogu voditeljke podnevnog i centralnog Dnevnika HRT-a, smenjujući se s kolegama Mirjanom Posavac i Branimirom Farkašem. U rodnoj Pitomači ostala je prisutna kroz vođenje muzičkog festivala "Pjesme Podravine i Podravlja".

Tokom studija upoznala je fudbalera Alena Mrzlečkog, za kog se udala 2000. godine. Par ima sina Adama i žive u Bjelovaru, piše Story.hr.

