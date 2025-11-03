Slušaj vest

Dnevni horoskop 3. novembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele znacima horoskopa ovog ponedeljka.

OVAN

Pred vama je dobar poslovni dan. Trudićete se da promenite nešto u svom poslovanju kako biste postigli bolje rezultate. U ljubavi su mogući usponi i padovi na dnevnom nivou. Međusobno optuživanje za loše stanje u vezi postaće svakodnevica. Mogući su i problemi s donjim stomakom, bešikom.

BIK

Nepoverenje prema određenim kolegama može kod vas izazvati nervozu. Pronalazak novih partnera i investitora osiguraće vaš trijumf. Ljubav će biti sigurno utočište od problema zauzetim Bikovima, ali ljubomora će biti sastavni deo emotivnih veza. Imate problema sa organima za varenje na nervnoj bazi.

BLIZANCI

Riskantnim potezima pokušaćete da dođete do boljitka, što će se ispostaviti kao mudra odluka, ali biće mnogo prepreka do cilja. Manje nesuglasice u vezi narušiće harmoniju. Ne dopustite da vam treća osoba ugrozi odnos s partnerom. Situacija sa zdravljem nije najbolja.

RAK

Nestabilna situacija na poslu stvoriće vam veliki pritisak. Nametanje volje nadređenih može izazvati nervozu. Potrudite se da budete tolerantni prema partneru kako biste izbegli nesuglasice. Izlazite iz perioda stagnacije. Slobodne očekuje susret s bivšom ljubavi. Mogući su problemi sa zubima, kao i prehlada.

LAV

Novi poslovni zadaci neće biti nimalo laki, ali uspećete da se uhvatite ukoštac s njima. Pokušaćete da napredujete, ali nešto može poći i naopako. Slobodni će imati više zanimljivih ponuda, a pokušaće da osvoje simpatiju iako im uspeh nije zagarantovan. U vezama će se preplitati dobri i loši aspekti. Pad imuniteta!

DEVICA

Zbog pogrešnog pristupa kolegama možete ostati usamljeni u borbi za napredak. Novi projekti mogu doneti nervozu, ali i potencijalni uspeh. Manje nesuglasice narušavaju ljubavnu idilu. Ljubomora će biti sastavni deo emotivne veze. Slobodni će uspeti da osvoje osobu koju već neko vreme simpatišu. Stomačne tegobe.

VAGA

Uspećete da realizujete određene poslovne planove koje već dugo imate na umu. Očekujte prosperitet! Sitne razmirice s partnerom rešiće se do kraja dana. Tolerancija je ključ uspeha u vašoj vezi. Neki će se odlučiti na korak više. Slobodni će biti meta upornog udvarača. Mogući su problemi sa sinusima.

ŠKORPIJA

Bićete izuzetno vredni i motivisani, što će naići na odobravanje većeg dela kolektiva, unutar kojeg ćete uspeti da se nametnete kao lider. Dok će emotivne veze funkcionisati bez većih uzbuđenja, slobodni će biti raspoloženi za flert. Upoznaće intrigantnu osobu posredstvom prijatelja. Moguća je zubobolja. Više se krećite.

STRELAC

Pružiće vam se nove poslovne mogućnosti, koje ćete lako iskoristiti zahvaljujući svojoj upornosti. U vezi vam vlada harmonija, dobro funkcionišete s partnerom, ali strast izostaje, a mogući su i sukobi zbog sporednih stvari. Slobodnima se smeše nova poznanstva. Mogli biste biti podložni prehladi.

JARAC

Naići ćete na otpor bliskih kolega, kojima se neće dopasti vaše inovativne ideje. Bićete manje tolerantni prema njima, ali uspešno ćete otkloniti sve poslovne prepreke koje će vam se naći na putu. Krajnje je vreme da prestanete da gurate ljubavne probleme pod tepih. Jedno poznanstvo može prerasti u vezu. Čuvajte se prehlade.

VODOLIJA

Bićete veoma koncentrisani na posao, pa uspeh neće izostati. Slobodni će imati nekoliko ponuda, ali pre će se odlučiti da biraju nego da budu birani. Partnerovi predlozi će izazvati vaše negodovanje zbog različitih pogleda na funkcionisanje veze. Čuvajte se virusnih infekcija.

RIBE

Zaobilaznim putem stići ćete do poslovnog cilja, ali finansije će vam i dalje biti nesređene. Svađe i razmirice s partnerom su iza vas. Uostalom, ovo i nije dan za kritikovanje partnerovog ponašanja, budući da on prolazi kroz težak period. Slobodni će konačno sami sebi priznati koga i šta žele. Nesanica!