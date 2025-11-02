Slušaj vest

Novembar 2025. je mesec kada zvezde testiraju vašu unutrašnju zrelost. Toliko je događaja tokom jednog meseca. Važno je živeti u harmoniji sa idealima univerzuma. Istočna astrologija daje razumevanje principa života za svaki znak. Mi vam donosimo veliki indijski horoskop za novembar. Evo šta očekuje svaki znak horoskopa.

Ovan

Život vas traži da napravite mesta za nove prioritete, ali ne može sve ostati. Oslobodite se ometanja i starih planova koji više ne deluju istinito. Možda se osećate pozvanim da izgradite nešto od nule – verujte tom osećaju.

Bik

Nalazite se u tihom prostoru između završetaka i početaka. Setite se da odmor nije izgubljeno vreme. Dajte sebi milost i ne žurite. Fokusirajte se na brigu o sebi. Izbegavajte preuzimanje emocionalnog tereta koji nije vaš. Izgradite snagu kroz male dosledne navike.

Blizanci

Ovaj mesec vas traži da se krećete samo na načine koji su u skladu sa vašim jezgrom. Prestanite da rasipate energiju i da se vratite u centar. Što su vam namere iskrenije, to su vaši koraci jači. Radite temeljno, a ne užurban. Obratite pažnju na to kuda vaša energija teče sa lakoćom.

Rak

Ovog meseca ne morate ništa da dokazujete. Delujte smireno, a ne da biste impresionirali druge. Neka vaša tiha disciplina vodi vaše izbore. Očistite svoj prostor, zaštitite svoju energiju i slušajte svoju unutrašnju istinu. Ako ste previše davali, sada je vreme da resetujete te granice. Radite manje, ali pažljivo.

Lav

Ovaj mesec donosi priliku da razmotrite pravila kojih ste se pridržavali u svom životu. Preispitajte stare uslove i napravite prostor za ono što se sada čini stvarnim. Usporite pre nego što reagujete. Preduzmite praktične korake da postavite granice. Neka unutrašnji autoritet vodi vaše izbore, a ne stare navike.

Devica

Ako nešto ne funkcioniše, ne morate stalno da forsirate. Lekcija ovog meseca je o hrabrosti da promenite pravac. Bilo da je u pitanju posao ili odnosi, primetite šta vas iscrpljuje i budite iskreni u vezi sa svojim granicama. Nije kasno da promenite kurs. Verujte da je vaš mir važniji od savršenstva.

Vaga

Čak i ako rezultati još nisu vidljivi, vaš postojani trud gradi nešto snažno ispod površine. Ostanite posvećeni čak i u mirnim danima. Ovaj mesec nagrađuje disciplinu, a ne dramu. Poštujte svoj raspored i pustite da vaša dela govore. Držite se obećanja koja ste sebi dali. Ishod vas može iznenaditi kada ga najmanje očekujete.

Škorpija

Vreme je da prestanete da sputavate svoj glas ili svoju moć. Zakoračite u svoju istinu bez čekanja dozvole. Ovog meseca shvatite sebe ozbiljno i krenite napred sa smelom jasnoćom. Započnite stvar koju ste odlagali. Neka disciplina podrži vašu hrabrost - čak i ako vam niko ne aplaudira.

Strelac

Možda osećate želju da udovoljite drugima, ali ovo nije vreme da se uklopite u tuđu ideju o tome šta je ispravno. Manje se fokusirajte na to da budete voljeni, a više na to da budete verni svom putu. Ojačajte unutrašnju disciplinu, govorite iskreno i pomirite se sa time da vas ne razumeju svi.

Jarac

Prestanite da pokušavate da upravljate svakim ishodom. Saturn želi da izgradite poverenje u tajming, a ne u kontrolu. Ovog meseca fokusirajte se na ono što je u vašim rukama - vaš trud, vašu energiju, vaš integritet. Ostalo će se odvijati kako treba. Povlačenje nije odustajanje već priprema.

Vodolija

Ovog meseca treba da napravite pauzu pre nego što reagujete. Neka vas razmišljanje vodi. Ako ste se kretali prebrzo ili govorili bez razmišljanja, vreme je da se povučete. Izgradite prostor u svom danu za tišinu i preispitivanje. Odgovori će doći u smirenosti, a ne u haosu. Zrelost leži u tome kako držite svoj odgovor - ne samo u onome što kažete ili uradite.

Ribe

Ovog meseca, ako ste čekali signal, evo ga. Napravite prvi potez umesto da previše sanjarite. Čak i mala akcija stvara tok. Ne trebaju vam savršeni uslovi - samo jasna namera i stabilne ruke. Ovog meseca, pustite svoju energiju da uđe u delo, a ne samo u maštanje. Hrabrost je vaš ključ.