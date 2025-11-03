Slušaj vest

Prema indijskom horoskopu, da je novembar film, definitivno bi bio umetnički, sa intenzivnim strastima, retrogradnim dijalozima i iznenadnom katarzom pred kraj. Na nebu se zaista odvija predstava, sa Venerom, Jupiterom, Merkurom i Saturnom kao glavnim glumcima.

Glavna preporuka meseca je da ne paničite ako život prema vama bude surov. To je svojevrsna detoksikacija za dušu. A ovo je astrološka prognoza sastavljena na osnovu najvažnijih tranzita u novembru 2025.

ilustracija Foto: Profimedia

Venera u Vagi: Povratak lepote

Venera prelazi u Vagu, a lepota se vraća. Planeta lepote, gracioznosti i ljubavi bila je u padu, duše su bile tužne, hladne i očajne. Ali vraća se lepom životu. Ovo je najbolje vreme za susret sa pravom ljubavlju. Venera u Vagi nas uči da ne jurimo ljubav, već da postanemo njen izvor.

Pun Mesec u Ovnu: Energija akcije

A 5. novembra biće pun Mesec u Ovnu. On je dobar jer naša psiha snažno reaguje na događaje. I važno je iskoristiti to. Pun Mesec u vatrenom Ovnu tera na akciju, a ponekad znači radikalne odluke poput promene posla ili iznenadnog raskida. Delujte, ali sa svesnošću, ne u ljutnji. Vedska mudrost kaže: delovanje bez prisustva uma stvara karmu.

Pun Mesec u Ovnu Foto: Shutterstock

Retrogradni Merkur: Zaron u dubine

Merkur će biti retrogradan od 9. do 29. novembra. Ovo je klasičan uticaj: prekidi u tehnologiji i vezama, razgovori se ponavljaju ili uopšte ne teku. Ali ovog puta Merkur tranzitira preko Škorpije - a to znači ponovno proživljavanje ozbiljnih prošlih trauma. Ne pokušavajte da budete logični. Merkur u Škorpiji traži dubinu, a ne činjenice.

Jupiter retrogradan: Lekcije o velikodušnosti

Od 11. novembra, Jupiter će takođe krenuti retrogradno, učeći nas lekcijama o velikodušnosti. Jupiter je mudrac, a tokom retrogradne faze teme uključuju velikodušnost, veru, odnose sa mentorima i novac. Život testira sposobnost prihvatanje. Ne očekujte darove sa neba; sami postanite nečiji blagoslov. Jupiter voli kada osoba raste ne kroz ambiciju, već kroz smisao i posvećenost.

Sunce i Mars u Škorpiji: Alhemija moći

U drugoj polovini meseca, Sunce i Mars će se spojiti u Škorpiji, a na nebu će se odvijati alhemija moći. Moćna, vatrena i vodena, poput veštičjeg napitka. Sunce ipravi konjunkciju sa Marsom – vreme unutrašnje snage. Ili otvoreno i direktno ili ništa. Doživite strast kao energiju transformacije, a ne kao dramu. Formula je jednostavna: gde se vatra susreće sa svesnošću, rađa se zlato.

Škorpija Foto: : Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Mlad Mesec u Škorpiji: Resetovanje želja

A 20. novembar obeležava mlad Mesec u Škorpiji. Stare maske se odbacuju, želje oživljavaju. Provedite dan u tišini. Zapišite svoju nameru ne u formi "šta želim", već "ko sam spreman da budem da bih ovo omogućio“. Novembarska magija deluje na ličnom nivou, a ne kao lista za kupovinu.

Saturn kreće direktno: Dugo očekivano olakšanje

I šlag na torti: Saturn izlazi iz retrogradnog hoda 28. novembra. Čak i ako niste bili svesni, ovo treba da znate. Saturn je sve kočio poslednjih šest meseci, ali sve na čemu ste radili konačno će početi da donosi plodove. Ne žurite već dozvolite sebi da vidite koliko ste daleko stigli.

Saturn Foto: Marie Sprunger / Panthermedia / Profimedia

Novembar je test zrelosti

Novembar 2025. je mesec kada zvezde testiraju vašu unutrašnju zrelost. Toliko je događaja tokom jednog meseca. Važno je živeti u harmoniji saidealima univerzuma. Istočna astrologija daje razumevanje principa života za svaki znak.

Ovan

Život vas traži da napravite mesta za nove prioritete, ali ne može sve ostati. Oslobodite se ometanja i starih planova koji više ne deluju istinito. Možda se osećate pozvanim da izgradite nešto od nule – verujte tom osećaju.

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Bik

Nalazite se u tihom prostoru između završetaka i početaka. Setite se da odmor nije izgubljeno vreme. Dajte sebi milost i ne žurite. Fokusirajte se na brigu o sebi. Izbegavajte preuzimanje emocionalnog tereta koji nije vaš. Izgradite snagu kroz male dosledne navike.

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Blizanci

Ovaj mesec vas traži da se krećete samo na načine koji su u skladu sa vašim jezgrom. Prestanite da rasipate energiju i da se vratite u centar. Što su vam namere iskrenije, to su vaši koraci jači. Radite temeljno, a ne užurbano. Obratite pažnju na to kuda vaša energija teče sa lakoćom. Proverite i koja 4 znaka očekuje sudbinski preokret u septembru 2025.

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Rak

Ovog meseca ne morate ništa da dokazujete. Delujte smireno, a ne da biste impresionirali druge. Neka vaša tiha disciplina vodi vaše izbore. Očistite svoj prostor, zaštitite svoju energiju i slušajte svoju unutrašnju istinu. Ako ste previše davali, sada je vreme da resetujete te granice. Radite manje, ali pažljivo.

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Lav

Ovaj mesec donosi priliku da razmotrite pravila kojih ste se pridržavali u svom životu. Preispitajte stare uslove i napravite prostor za ono što se sada čini stvarnim. Usporite pre nego što reagujete. Preduzmite praktične korake da postavite granice. Neka unutrašnji autoritet vodi vaše izbore, a ne stare navike. Proverite i šta ste u zoroastrijskom horoskopu.

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Devica

Ako nešto ne funkcioniše, ne morate stalno da forsirate. Lekcija ovog meseca je o hrabrosti da promenite pravac. Bilo da je u pitanju posao ili odnosi, primetite šta vas iscrpljuje i budite iskreni u vezi sa svojim granicama. Nije kasno da promenite kurs. Verujte da je vaš mir važniji od savršenstva.

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaga

Čak i ako rezultati još nisu vidljivi, vaš postojani trud gradi nešto snažno ispod površine. Ostanite posvećeni čak i u mirnim danima. Ovaj mesec nagrađuje disciplinu, a ne dramu. Poštujte svoj raspored i pustite da vaša dela govore. Držite se obećanja koja ste sebi dali. Ishod vas može iznenaditi kada ga najmanje očekujete.

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Škorpija

Vreme je da prestanete da sputavate svoj glas ili svoju moć. Zakoračite u svoju istinu bez čekanja dozvole. Ovog meseca shvatite sebe ozbiljno i krenite napred sa smelom jasnoćom. Započnite stvar koju ste odlagali. Neka disciplina podrži vašu hrabrost - čak i ako vam niko ne aplaudira. Proverite i na koje datume se rađaju posebni ljudi.

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Strelac

Možda osećate želju da udovoljite drugima, ali ovo nije vreme da se uklopite u tuđu ideju o tome šta je ispravno. Manje se fokusirajte na to da budete voljeni, a više na to da budete verni svom putu. Ojačajte unutrašnju disciplinu, govorite iskreno i pomirite se sa time da vas ne razumeju svi.

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Jarac

Prestanite da pokušavate da upravljate svakim ishodom. Saturn želi da izgradite poverenje u tajming, a ne u kontrolu. Ovog meseca fokusirajte se na ono što je u vašim rukama - vaš trud, vašu energiju, vaš integritet. Ostalo će se odvijati kako treba. Povlačenje nije odustajanje već priprema.

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vodolija

Ovog meseca treba da napravite pauzu pre nego što reagujete. Neka vas razmišljanje vodi. Ako ste se kretali prebrzo ili govorili bez razmišljanja, vreme je da se povučete. Izgradite prostor u svom danu za tišinu i preispitivanje. Odgovori će doći u smirenosti, a ne u haosu. Zrelost leži u tome kako držite svoj odgovor - ne samo u onome što kažete ili uradite.

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ribe

Ovog meseca, ako ste čekali signal, evo ga. Napravite prvi potez umesto da previše sanjarite. Čak i mala akcija stvara tok. Ne trebaju vam savršeni uslovi - samo jasna namera i stabilne ruke. Ovog meseca, pustite svoju energiju da uđe u delo, a ne samo u maštanje. Hrabrost je vaš ključ. Proverite i koja je vaša glavna lekcija prema godini rođenja.

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

