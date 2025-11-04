Slušaj vest

I ove nedelje astrološki aspekti će biti puni izazova, navedeno je na blogu astrološkinje Jasmine Mitrović.

Ponedeljak

Mesec u Jarcu donosi fokus na karijeru, ambicije i dugoročne ciljeve. Osećamo stabilnost i potrebu da utemeljimo svoje planove i preuzmemo odgovornost za ono što gradimo. Sekstil Meseca i Sunca donosi unutrašnji sklad između volje i emocija - idealan trenutak za konkretne korake ka onome što želimo. Još uvek deluje energija Mladog Meseca, pa svaki novi potez ima potencijal da preraste u dugoročan uspeh. Um i srce su u balansu, a jasnoća unutrašnjeg glasa sada je najbolji vodič.

Horoskop Foto: Hugo Gonçalves / Panthermedia / Profimedia

Utorak

Mesec ostaje u Jarcu i drži nas posvećenima obavezama, ali kvadrat sa Venerom može doneti osećaj emotivne distance ili nerazumevanja. Opozicija sa Jupiterom upozorava da ne preuveličavamo ni sopstvene ni tuđe mane. Ovo je dan kada treba postaviti realne granice i izbeći preterane reakcije. Mars u trigonu sa Jupiterom daje snagu i inspiraciju da se borimo za ono što nam donosi dublji smisao i napredak.

Sreda

Jedan od najdinamičnijih dana u nedelji. Mesec u ranim jutarnjim satima pravi skladne aspekte sa Merkurom i Neptunom, donoseći važne vesti, jaku intuiciju i poruke kroz snove. Kasnije prelazi u Vodoliju i otvara prostor za promene, kontakte i nova poznanstva. Kvadrat sa Suncem može izazvati unutrašnji nemir između razuma i osećanja. Merkur prelazi u Strelca i vreme je za širenje vidika, ideja i inspirativnih razgovora.

Četvrtak

Mesec u Vodoliji u trigonu sa Venerom donosi lakoću, druženje i lepe emocije. Idealno je vreme za druženje, kreativne saradnje i izlaske iz rutine. Energija je vedra i otvorena, a kroz spontane susrete mogu nastati nova prijateljstva ili romantične iskre. Dan nosi potrebu za slobodom i iskrenošću u odnosima.

horoskop Foto: Sean Prior / Alamy / Profimedia

Petak

Jutro može biti napeto zbog kvadrata Meseca i Marsa, koji donosi nervozu i prebrze reakcije. Oko podneva Mesec prelazi u Ribe i donosi emotivno olakšanje, ali i konfuziju ili osećaj umora. Komunikacija može biti zamućena, pa je bolje birati tišinu, umetnost ili introspekciju. Ovo je dan kada treba pustiti da se stvari same slože.

Subota

Mesec u Ribama pravi harmoničan aspekt sa Suncem, donoseći mir, blagost i potrebu za povlačenjem. Idealno vreme za odmor, regeneraciju i nežnost prema sebi. Energija je intuitivna i topla, pa su kreativnost, umetnost i duhovnost posebno naglašeni. Ljubav dolazi kroz bliskost, razumevanje i mir.

Nedelja

Jutro donosi duboku emotivnu energiju. Mesec u Ribama u aspektima sa Jupiterom, Saturnom, Marsom i Neptunom pojačava intuiciju, snove i nadahnuće. Savršen trenutak za planiranje, meditaciju i povezivanje sa unutrašnjim svetom. Popodne, kada Mesec pređe u Ovna, energija se budi i donosi dinamiku, iznenadne susrete i pozive. Venera u kvadratu sa Jupiterom upozorava da ne preterujemo ni u emocijama ni u trošenju, već uživaj u svemu, ali sa merom.

Pogledajte video: Da li znate šta je mundalna astrologija?