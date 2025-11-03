Slušaj vest

Nakon nedelje od 3. do 9. novembra, život postaje znatno bolji za tri horoskopska znaka. Uz pun Mesec, napet tranzit Marsa i povratak Urana u znak Bika, ova nedelja biće puna preokreta i promena.

Na samom početku, u ponedeljak 3. novembra, Mars pravi trigon s Neptunom – aspekt koji donosi kreativnost i saosećanje. Nemojte se iznenaditi ako vam ovaj tranzit donese i intenzivne, žive snove.

horoskop Foto: Sean Prior / Alamy / Profimedia

U utorak, 4. novembra, Mars ulazi u Strelca i pravi opoziciju s Uranom. Ovaj aspekt često donosi nepredvidive i burne situacije. Uran je planeta iznenađenja, a Mars planeta akcije – zajedno mogu izazvati neplanirane događaje i sklonost ka incidentima, pa je važno da budete oprezni i svesni svojih postupaka.

Tranzit Marsa kroz Strelca donosi optimizam, sreću i nove prilike, ali pripazite da ne preterate, bilo u reakcijama, trošenju ili obećanjima.

Pun Supermesec u Biku sija u sredu, 5. novembra. Bikom vlada Venera, planeta ljubavi, vrednosti i novca, pa će ovog dana emocije biti pojačane. Možete osetiti nemir ili snažnu potrebu za promenom.

ilustracija Zodijak Foto: Shutterstock

U četvrtak, 6. novembra, Mars pravi sekstil s Plutonom, dok Venera ulazi u Škorpiju. Ovi aspekti mogu doneti pojačanu motivaciju, ali i opsesivne misli ili ponašanja. Već sledećeg dana, Uran se vraća u znak Bika, gde će ostati do 26. aprila 2026., pre nego što pređe u Blizance na sledećih sedam godina. Ovo će ponovo staviti fokus na teme ljubavi i finansija.

Nedelja se završava retrogradnim Merkurom u nedelju, 9. novembra. Većina zna da retrogradni Merkur donosi zbrku u komunikaciji, kašnjenja i nesporazume. Ovo nije dobro vreme za kupovinu skupih stvari, donošenje važnih odluka, veridbe ili brak.

Retrogradni Merkur ima svrhu – da nas natera da sagledamo šta funkcioniše, a šta ne, pa je najbolje usporiti i razmisliti.Ipak, ovaj retrogradni period nije potpuno negativan – može biti sjajan trenutak da se ponovo povežete s starim prijateljima ili bivšom ljubavi.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Tokom ove nedelje, problemi u komunikaciji i odnosima mogu doći u prvi plan, pa će vam biti potrebna dodatna pažnja. Opozicija Marsa i Urana može doneti iznenadne svađe, šokantna otkrića, pa čak i nagla razilaženja. Uz to, retrogradni Merkur od 9. novembra dodatno komplikuje komunikaciju.

Svesno izbegavajte teme koje bi mogle izazvati sukobe – energija je napeta i lako može prerasti u bes. Ovo je trenutak da preispitate svoj odnos i vidite da li su potrebe vaše i partnerove zaista ispunjene. Nemojte očekivati najgore, ali budite pažljivi i prisutni.Retrogradni Merkur lako donosi nesporazume, zaboravnost i pogrešna tumačenja, pa ako dođe do problema – iskren razgovor je jedino rešenje.

Pun Mesec 5. novembra može izneti negativne emocije ili nerešene stvari iz prošlosti koje zamagljuju vašu procenu. Vreme je da se oslobodite starih rana i razočaranja. Ne zaboravite na brigu o sebi – odmoriće vas više nego što mislite.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Uz Mars koji ulazi u vaš znak i pravi opoziciju s Uranom, kao i retrogradni Merkur, možete se suočiti sa izazovima u odnosima ili poslovnim saradnjama. Ključno je da izbegavate impulsivne reči i poteze, jer bi vas mogli skupo koštati.

Uran donosi iznenadne ispade i nagle odluke koje kasnije možete požaliti, pa je sada važno promisliti pre nego što reagujete.

Iako ste poznati po brzom odlučivanju, ovog puta učite od Bika – polako i promišljeno do cilja, umesto da reagujete u afektu. Ako vas obuzme bes ili frustracija i poželite da napustite posao ili vezu, sačekajte. To možda nije najbolje rešenje.

Retrogradni Merkur u vašem znaku može izazvati nesporazume i pogrešne interpretacije. Opustite se, ne donosite krupne odluke, i pustite da energija prođe. Kada Merkur izađe iz svoje statične faze, sve će postati mnogo jasnije.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Ove nedelje, s punim Mesecom u vašem znaku i opozicijom Marsa i Urana, možete se suočiti s finansijskim problemom. Tokom retrogradnog Merkura, skriveni troškovi ili dugovi mogu iznenada isplivati na površinu.

Prvi korak je da steknete potpunu jasnoću, možda situacija nije toliko loša koliko izgleda, ili se lako može rešiti uz malo organizacije. Budite iskreni i direktni u komunikaciji i postavljajte pitanja dok sve ne razjasnite.

Ako je problem veći, ovo je dobar trenutak da preispitate svoj odnos prema novcu. Ako ste preterali s troškovima, vreme je da zavrnite slavinu i vratite se realnom budžetu.Najverovatnije je da se situacija može popraviti, ali će zahtevati temeljnu analizu finansija i spremnost da naučite lekciju.

