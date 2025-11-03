Slušaj vest

Iako je danas većina plaćanja svedena na kartice i mobilne aplikacije, stručnjaci upozoravaju da bi svako trebalo da ima određenu količinu gotovine kod sebe. Tehnologija je praktična, ali nije nepogrešiva – dešava se da kartice budu blokirane, terminali ne rade ili da internet jednostavno nestane u ključnom trenutku. U takvim situacijama, gotovina postaje jedino rešenje.

Koliko novca je dovoljno

Finansijski savetnici preporučuju da se u novčaniku uvek drži oko 35 evra u kešu. Ta suma se smatra optimalnom jer omogućava pokrivanje osnovnih troškova u hitnim okolnostima – recimo, ako vam zatreba novac za gorivo, taksi, hranu ili osnovne namirnice. Istovremeno, nije prevelika, pa ne predstavlja veliki rizik u slučaju gubitka.

Sigurnost i osećaj kontrole

Pored praktične strane, posedovanje gotovine daje psihološki osećaj sigurnosti. Ljudi se osećaju smirenije kada znaju da, čak i ako tehnologija zakaže, mogu da reaguju bez panike. Posebno tokom putovanja ili boravka u nepoznatom okruženju, nekoliko novčanica u džepu može biti velika prednost.

Kada keš spašava dan

Gotovina je nezamenljiva u brojnim situacijama – od kvara automobila i potrebe da pozovete prevoz, do plaćanja u malim radnjama, pijacama ili parkiralištima gde kartice nisu opcija. Čak i u gradovima, postoje mesta na kojima digitalno plaćanje još uvek nije u potpunosti zaživelo.

Iako živimo u digitalnom dobu, keš i dalje ima svoju vrednost. Držanje simbolične sume od 35 evra u novčaniku može vas poštedeti stresa i neprijatnosti u nepredviđenim okolnostima. Kao što kažu stručnjaci – tehnologija olakšava život, ali gotovina ga ponekad spašava.

