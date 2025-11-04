Slušaj vest

U najnovijem izdanju popularnog kvizaPotera, takmičari su pokazali zavidno znanje i kući odneli impresivnih 1.055.000 dinara. Publika je mogla da uživa u uzbudljivom nadmetanju u kojem su se znanje, brzina i timski duh isprepletali do samog kraja.

Tim pobednika činili su Goran Sević, elektrotehničar i otac četvorice sinova, Aleksandar Kvas, brucoš, Dragan Babić, operater u korisničkom centru, i Nikola Kočović, novinar.

Goran Sević dominirao u igri

Takmičari kviza „Potera“ pobedili i osvojili preko milion dinara
Takmičari kviza „Potera“ pobedili i osvojili preko milion dinara Foto: Printscreen/RTS

Najviše se istakao Goran, koji je u zajedničku kasu uneo čak 800.000 dinara. Aleksandar je pridodao 135.000 dinara, dok je Nikola doprineo sa 120.000 dinara.

Nažalost, Dragan nije uspeo da obezbedi prolazak u završnicu, jer ga je tragač Milan Bukvić eliminisao u drugoj igri.

Timski rad doneo pobedu

Preostali takmičari u finalu su hrabro branili ukupnu svotu od 1.055.000 dinara i uspeli da naprave zalihu od 16 koraka prednosti. To im je na kraju bilo dovoljno da nadigraju tragača.

Jovan Memedović je voditelj kviza Potera
Jovan Memedović je voditelj kviza Potera Foto: Printscreen/RTS

Tragač Milan Bukvić imao je samo četiri tačna odgovora u završnici, što nije bilo dovoljno da sustigne odličan tim.

Memedović ponosan na ekipu

Na kraju emisije, voditelj Jovan Memedović nije krio oduševljenje:

„Momci, čestitam! Težak poraz Milana u finalnoj ‘Poteri’“, rekao je voditelj uz osmeh.

Ne propustitePop kulturaPotera za pamćenje: Milion i po za sjajan takmičarski tim!
Potera_takmičari.jpg
ZanimljivostiHrabri trojac u Poteri zaustavljen 3 sekunde pre pobede: Uprkos porazu Tragač im uputio snažne reči
Učesnici kviza Potera
ZanimljivostiDušan Macura prvi put u ulozi Tragača: Foto-finiš odlučio pobednika, ovo niko nije očekivao za kraj
Dušan Macura kao tragač u kvizu Potera
ZanimljivostiTakmičari kviza Potera pokazali dominaciju: Tragačici Milici ostalo samo da im aplaudira
kviz Potera
ZanimljivostiKakav kiks Tragača u Poteri: Milan Bukvić "van elementa", evo šta ga je izbacilo iz koloseka
Potera_Milan Bukvić.JPG

 Bonus video: Kviz Potera

Kviz Potera Izvor: RTS