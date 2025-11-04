Milan Bukvić je tragač u kvizu Potera

U najnovijem izdanju popularnog kviza „Potera“, takmičari su pokazali zavidno znanje i kući odneli impresivnih 1.055.000 dinara. Publika je mogla da uživa u uzbudljivom nadmetanju u kojem su se znanje, brzina i timski duh isprepletali do samog kraja.

Tim pobednika činili su Goran Sević, elektrotehničar i otac četvorice sinova, Aleksandar Kvas, brucoš, Dragan Babić, operater u korisničkom centru, i Nikola Kočović, novinar.

Goran Sević dominirao u igri

Takmičari kviza „Potera“ pobedili i osvojili preko milion dinara Foto: Printscreen/RTS

Najviše se istakao Goran, koji je u zajedničku kasu uneo čak 800.000 dinara. Aleksandar je pridodao 135.000 dinara, dok je Nikola doprineo sa 120.000 dinara.

Nažalost, Dragan nije uspeo da obezbedi prolazak u završnicu, jer ga je tragač Milan Bukvić eliminisao u drugoj igri.

Timski rad doneo pobedu

Preostali takmičari u finalu su hrabro branili ukupnu svotu od 1.055.000 dinara i uspeli da naprave zalihu od 16 koraka prednosti. To im je na kraju bilo dovoljno da nadigraju tragača.

Jovan Memedović je voditelj kviza Potera Foto: Printscreen/RTS

Tragač Milan Bukvić imao je samo četiri tačna odgovora u završnici, što nije bilo dovoljno da sustigne odličan tim.

Memedović ponosan na ekipu

Na kraju emisije, voditelj Jovan Memedović nije krio oduševljenje:

„Momci, čestitam! Težak poraz Milana u finalnoj ‘Poteri’“, rekao je voditelj uz osmeh.

