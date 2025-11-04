Težak poraz tragača, Memedović ostao bez teksta: Bukvić šokirao brojem odgovora, takmičari zaradili preko milion dinara
U najnovijem izdanju popularnog kviza „Potera“, takmičari su pokazali zavidno znanje i kući odneli impresivnih 1.055.000 dinara. Publika je mogla da uživa u uzbudljivom nadmetanju u kojem su se znanje, brzina i timski duh isprepletali do samog kraja.
Tim pobednika činili su Goran Sević, elektrotehničar i otac četvorice sinova, Aleksandar Kvas, brucoš, Dragan Babić, operater u korisničkom centru, i Nikola Kočović, novinar.
Goran Sević dominirao u igri
Najviše se istakao Goran, koji je u zajedničku kasu uneo čak 800.000 dinara. Aleksandar je pridodao 135.000 dinara, dok je Nikola doprineo sa 120.000 dinara.
Nažalost, Dragan nije uspeo da obezbedi prolazak u završnicu, jer ga je tragač Milan Bukvić eliminisao u drugoj igri.
Timski rad doneo pobedu
Preostali takmičari u finalu su hrabro branili ukupnu svotu od 1.055.000 dinara i uspeli da naprave zalihu od 16 koraka prednosti. To im je na kraju bilo dovoljno da nadigraju tragača.
Tragač Milan Bukvić imao je samo četiri tačna odgovora u završnici, što nije bilo dovoljno da sustigne odličan tim.
Memedović ponosan na ekipu
Na kraju emisije, voditelj Jovan Memedović nije krio oduševljenje:
„Momci, čestitam! Težak poraz Milana u finalnoj ‘Poteri’“, rekao je voditelj uz osmeh.
Bonus video: Kviz Potera