Amerikanac u centru Beograda govori da je Srbija njegov dom

Na popularnom Redditu, jedan simpatični Amerikanac u šezdesetim godinama podelio je priču koja je mnoge nasmejala, a još više raznežila. Čovek je obišao celu Evropu, vratio se kući razočaran – i onda, bum! Došao je u Srbiju i odmah rekao: „Ne želim da odem!“

„Srbija je posebna, kao pravi dom“

„Prošle godine sam putovao po Evropi šest meseci, a zatim se vratio u Sjedinjene Države. Iskreno, bio sam razočaran – Evropa mi se uopšte nije dopala. Ali kada sam se osvrnuo na putovanje, shvatio sam da su najlepši trenuci bili na Balkanu. Ove godine odlučio sam da se vratim i posetim Srbiju, jedinu zemlju koju sam tada propustio“, započeo je svoju priču.

Foto: Shutterstock

„Ne želim da odem!“

„Sada sam ovde skoro tri meseca i imam toliko prelepih iskustava da ne želim da odem. Imam nešto više od 60 godina, nisam u penziji, ali ovo sada zaista osećam kao svoj dom. Trenutno boravim u predgrađu Beograda i ljudi su ovde divni – ako si dobar čovek, oni su još bolji prema tebi“, napisao je.

Pa da, kome bi se i išlo kad te komšija svaki dan zove na kafu, a baka sa trećeg sprata te tera da poneseš sarmu „za posle“?

Dodao je da je tokom putovanja obišao Rumuniju, Bugarsku i Hrvatsku, ali nijedna od njih nije ostavila takav utisak kao Srbija.

„Mnogo mi se dopala Rumunija, sever Bugarske mi je bio donekle zanimljiv, Hrvatska i druge oblasti imaju svoje dobre strane, ali to nije to! Srbija je drugačija. Kao dom. Ne mislim na turističke atrakcije, već na ljude. Kada sam stigao u Suboticu, lokalci su mi rekli da nikada neću otići odavde. Da li je to kletva ili sudbina?“ – našalio se Amerikanac.

Sve je vrvelo od ljudi Foto: Sonja Spasić

Želi da pokrene biznis u Srbiji

„Mislim da ću ostati ovde u Beogradu. Sve što treba je da nabavim radnu vizu, nađem posao ili novac da pokrenem svoj biznis“, rekao je Bret u videu koji je objavio na Instagramu.

„Bez uvrede, ali Srbija je vrlo čudno mesto. Ona je kao neobrađeni dijamant. Otkrio sam Srbiju pre skoro tri meseca i izgleda da ne mogu da odem“, našalio se i istakao da su „godine borbe učinile su da su ljudi puni duha, ponosa, gostoljubivosti, puni života“.

„Što se moje budućnosti tiče, nemam ideju šta sledi. Možda pokrenem školu engleskog za decu, tinejdžere i odrasle. Fokusiran sam i naći ću način da se odužim ljudima Srbije na gostoprimstvu i toplini i dobrodošlici u njihovu zemlju“, objasnio je i pozvao ljude iz regiona da mu daju svoje predloge.

Komentari: „Samo priznaj, probao si rakiju!“

Njegova objava na Redditu postala je pravi hit! U komentarima su ga Srbi dočekali kao starog prijatelja, uz obaveznu dozu humora i topline.

„Dobrodošao, brate! Samo priznaj – probao si rakiju i sad si navučen! Nema tu ničeg sramotnog“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su mu poručili da bi uskoro mogao da doda „ić“ na kraj prezimena, jer, kako kažu, to je prirodan tok događaja kad se zaljubiš u Srbiju.

