Serija "Porodično blago", jedan od najgledanijih domaćih televizijskih projekata s kraja devedesetih, ostavila je brojne nezaboravne scene i replike. Među njima posebno mesto zauzima trenutak kada Trajko Gavrilović zakopava ćup pun para ispod hrasta u selu Mali Mokri Lug. Godinama kasnije, Instagram stranica "los.fotograf" otkrila je zanimljiv detalj – legendarni hrast nije snimljen u Malom Mokrom Lugu, već na Košutnjaku.

Gde se zapravo nalazi Tikin ćup?

Iako se u seriji više puta pominje Mali Mokri Lug kao lokacija radnje, istraživači i obožavaoci ne samo “Porodičnog blaga” već i drugih kultnih serija, utvrdili su da je scena zakopavanja ćupa snimana na Košutnjaku, u beogradskom filmskom srcu. Prema njihovim svedočenjima, hrast se nalazi u jednom od šumovitih delova nedaleko od filmskog studija Avala filma, što nije slučajno — većina scena serije snimana je upravo u okolini Košutnjaka.

Specifičan hrast koji otkriva tajnu

Hrast koji je poslužio kao kulisa za čuvenu scenu lako se može prepoznati. Karakterističan je po svom izgledu — stablo mu je zakrivljeno na sredini, a račva se tačno u toj tački, što ga izdvaja od okolnog drveća. Ova osobenost omogućila je pažljivim gledaocima da ga prepoznaju na snimcima, a zatim i da ga pronađu uživo.

Košutnjak — večita pozornica domaćeg filma

Košutnjak je decenijama bio omiljena lokacija filmskih stvaralaca. Njegova gustina šume, prirodni ambijent i blizina studija Avala filma činili su ga idealnim za snimanje scena koje su zahtevale autentičan seoski ili šumski pejzaž. Zbog toga ne čudi što je i “Porodično blago”, iako smešteno u urbano-prigradski kontekst, koristilo upravo Košutnjak kao zamenu za Mali Mokri Lug.

Hrast na Košutnjaku, pod kojim je “zakopan ćup”, može se laički svrstati u neformalni spomenik jednoj eri domaće televizije, simbol vremena kada su humor, porodične peripetije i topli likovi činili osnovu naših omiljenih serija.

