Svako od nas ima neku omiljeni namirnicu, pa mnogi kažu da su zavisni od čokolade ili nečeg sličnog, ali jedna devojka po imenu Ljubov Sirik (20) je otkrila da je zavisna od - kesica čaja!

Da, ona kaže da svakodnevno jede listiće čajeva ali jede i njihove kesice.

Ljubov je prvi put počela da gricka listove nane kao dete, nakon što ju je baka podstakla da ih proba. Ali njen nevin užinak ubrzo je prerasao u pravu opsesiju.

Ona jede čajne listove do dva puta dnevno, a papirne čajne kesice čak dva ili tri puta nedeljno. Ljubov kaže da joj je ukus "ukusan" i da ih žudi čim završi piće.

- Počela sam sa 14 godina nakon što mi je baka predložila da jedem listove nane. Svideo mi se ukus i jednog dana sam jednostavno pomislila, šta ako probam da jedem obične čajne listove - zapitala se ova devojka, inače menadžerka koja živi na Kipru.

Nije planirala da joj postane opsesija.

- Probala sam ih i stvarno su mi se dopali. Onda je polako to postalo navika. Sada pijem oko tri do četiri šolje čaja dnevno i obično pojedem listove iz barem dve - izjavila je ova neobična devojka.

Ljubov kaže da su joj omiljeni čajevi English Breakfast, kineski Pu’er i tajlandski crni čaj.

Ona čak jede i čajne kesice koje su koristili drugi ljudi, ako joj ih ponude.

- Čaj pripremam tri do pet minuta, popijem ga, a zatim pojedem listove. To je ukus svežine od kojeg ne mogu da se zasitim. Moji bliski prijatelji znaju da to radim. Ponekad, kada završe svoj čaj, daju mi svoju čajnu kesicu jer znaju da ću je pojesti - priznala je Ljubov.

Ljubov priznaje da je svesna potencijalnih zdravstvenih rizika, kao što su mikroplastika u nekim čajnim kesicama, ali tvrdi da bira organski papir kako bi zadovoljila svoju želju.

- Pokušavam da izbegavam one sa plastikom ili najlonom. Međutim, neke papirne čajne kesice sadrže tkaninu, pa je malo teško žvakati, ali ako zaista žudim, ipak ih jedem - kaže ona.

Ljubov kaže da je jednom pokušala da prestane, ali su žudnje bile previše jake.

- Prestala sam na nekoliko nedelja, ali je bilo neverovatno teško. Pila bih čaj, a zatim bih jednostavno toliko žudela za listovima - nije mogla tako lako da prestane sa tim.

Guglala sam sve o tome i odlučila da to nije toliko štetno, posebno u poređenju sa stvarima poput pušenja ili konzumiranja alkohola.

- Ipak bih želela da jednog dana prestanem da jedem čajne kesice, ali mislim da nikada neću odustati od čajnih listova. Redovno idem na lekarske preglede i zdrava sam. Ne pušim, ne pijem i hranim se uravnoteženo. Samo imam ovu jednu čudnu naviku - zna sve rizike ova neobična devojka.

