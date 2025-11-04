Devojka u haljini na tufne kleči na pesku i grli pun Mesec

Prema horoskopu, 5. novembra nebo će predstaviti poseban spektakl: Supermesec. Mesec će biti najbliži Zemlji i izgledaće veći i svetliji nego obično. Istorijski gledano, novembarski pun mesec je poznat kao "lovački Mesec“ - vreme poslednjeg lova pre zime, kada se priroda sprema za odmor.

U astrologiji - pun Mesec u Biku jeste znak materijalnog sveta, stabilnosti i vrednosti. Ovaj trenutak donosi posebnu energiju: emocije su pojačane, duboko ukorenjena pitanja veza i finansija izlaze na površinu i javlja se prilika za važna saznanja. Ovaj pun Mesec ili Supermesec može uticati na svaki horoskopski znak, a njegovu moć možete da okrnete u svoju korist.

Šta donosi Supermesec 5. novembra 2025?

pun Mesec Foto: Shutterstock

Supermesec je posebno stanje energije: Mesec je najbliži Zemlji, a njegov uticaj se jače oseća. Sve postaje malo akutnije - osećanja, misli, situacije. Teme vezane za materijalnu stabilnost, lične vrednosti, samopoštovanje i odnose doći će do izražaja. Ovo je vreme za pravljenje bilansa, dovršavanje onoga što je zastarelo, oslobađanje od nepotrebnog i jačanje onoga što je važno.

Šta možete da uradite: pregledajte svoje finansije, budžet, završite ono što ste započeli, izvodite rituale zahvalnosti, otpuštanja, zamišljanja želja.

Šta treba da izbegavate: impulsivno trošenje, emocionalne lomove, ishitrene odluke.

Praktične preporuke za sve znake Zapišite na čemu ste zahvalni i oslobodite se onoga što vam više ne služi.

Preispitajte svoje finansije, vrednosti i imovinu – šta vas sputava, šta vas oslobađa.

Održavajte emocionalnu higijenu: pravite pauze i ne preopterećujte se.

Vreme je za iskrene razgovore, oslobodite se tema koje vas opterećuju, budite iskreni.

Iskoristite ovu noć kao priliku da transformišete sebe, da prigrlite sebe i svoje pravo ja. Neka mudrost bude vaš pratilac.

Dok gledate u pun Mesec, zamislite svoje najdublje želje i dozvolite sebi da sa lakoćom i svesnošću dostignete nov nivo.





Evo kako pun Mesec u novembru 2025. utiče na horoskopske znake:

Ovan

Ovan Foto: Shutterstock

Finansije, samopoštovanje i materijalna stabilnost su vam važni tokom ovog perioda. Iznenada ćete ponovo proceniti šta vam je zaista vredno – možda će se pojaviti prilika da zaradite novac ili, obrnuto, možete se suočiti sa trošenjem. Emocionalno, bićete privučeni većom stabilnošću, uprkos impulsivnoj prirodi.

Savet: Ne žurite sa velikim kupovinama, već isplanirajte svoj budžet.

Mogućnosti: Završite finansijske projekte i razumejte prave prioritete.

Bik

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Ovaj trenutak je posebno moćan - pun Mesec je u vašem znaku, tako da je njegov uticaj na vrhuncu. Očekujte kulminaciju ličnih procesa, snažno izražavanje sebe i važna saznanja. Emocionalna stanja mogu varirati od euforije do duboke zamišljenosti.

Savet: Slušajte sebe, donosite važne odluke o budućnosti.

Mogućnosti: Završite stare zadatke.

Blizanci

Blizanci Foto: Shutterstock

Kod vas podsvesni i duhovni svet dolaze do izražaja. Zaboravljene emocije i tajne mogu izbiti na površinu, a može se pojaviti i potreba za samoćom – što nije baš tipično za vaš znak.

Savet: Dajte sebi vremena da razmislite.

Mogućnosti: Razumećete duboke motive, osloboditi se prošlosti i pronaći unutrašnji mir.

Rak

Rak Foto: Shutterstock

Rakovi će osetiti uticaj punog Meseca u svojim prijateljstvima, društvenim vezama i planovima. Može doći do važnog sastanka ili, obrnuto, raskida sa prijateljem, a ciljevi i snovi će postati jasniji. Emocije će biti pojačane u interakcijama sa drugima.

Savet: Budite iskreni sa svojim prijateljima, ne držite se zastarele veze.

Mogućnosti: Ojačajte značajne veze, pronađite istomišljenike, usavršite snove.

Lav

Lav Foto: Shutterstock

Lavovi će biti fokusirani na svoje karijere, reputaciju, publicitet i dostignuća. Moguća su dva scenarija: priznanje vaših dostignuća ili preispitivanje vašeg karijernog puta. Ambicija će se sudariti sa stvarnošću.

Savet: Objektivno procenite svoj napredak i ne bojte se da promenite kurs.

Mogućnosti: Završite važan projekat, dobijte unapređenje ili shvatite svoj pravi poziv.

Devica

Devica Foto: Shutterstock

Teme pogleda na svet, učenja, putovanja i duhovnog rasta zauzeće centralno mesto. Dobićete želju da proširite svoje vidike i steknete važne uvide u život. Osetićete i neobičnu privlačnost prema filozofiji i avanturi.

Savet: Dozvolite sebi da sanjate i ne analizirajte sve do poslednjeg detalja.

Mogućnosti: Početak učenja, planiranje putovanja, usvajanje novih uverenja.

Vaga

Vaga Foto: Shutterstock

Suočavate se sa dubokim transformacijama, posebno u pitanjima zajedničkih finansija i intimnosti. Važne odluke će se pojaviti u vezama, a finansijska pitanja sa vašim partnerom će biti u centru pažnje. Emocije su pojačane, a potreba za intimnošću je velika.

Savet: Budite iskreni sa partnerom, sredite zajedničke resurse.

Mogućnosti: Podići ćete odnose na viši nivo, rešiti finansijske sporove.

Škorpija

Škorpija Foto: Shutterstock

Mesečeva energija će posebno uticati na odnose Škorpija: i bliske (brak, partnerstvo), poslovne odnose, pa čak i odnose sa protivnicima. Doći će do vrhunca - ili zbližavanja ili raskida. Emocije su intenzivne, percepcija partnera je pojačana, a namere jasne.

Savet: Nemojte delovati nepromišljeno, ali nemojte tolerisati neprihvatljivo.

Mogućnosti: Ojačaćete saveze, zaključiti profitabilan ugovor, osloboditi se toksičnih veza.

Strelac

Strelac Foto: Shutterstock

Za Strelca će biti važni zdravlje, posao, rutina i briga o sebi. Vaše telo može signalizirati potrebu za odmorom i ponovnom procenom vašeg opterećenja. Osećaćete se umorno od avanturističkih poduhvata i željno za stabilnošću.

Savet: Slušajte svoje telo, optimizujte svoj režim.

Mogućnosti: Usvojite zdrave navike, završite projekat, pronađite ravnotežu.

Jarac

Jarac Foto: Shutterstock

Za Jarčeve će biti relevantne teme kreativnosti, romantike, dece i samoizražavanja. Pojaviće se želja za radošću, lakoćom i romantičnim trenucima. Emocionalna pozadina će biti meka i otvorena.

Savet: Dozvolite sebi da se opustite - ne mora sve biti ozbiljno.

Mogućnosti: Započnite kreativni projekat, priznajte svoja osećanja, povežite se sa decom.

Vodolija

Vodolija Foto: Shutterstock

Vodolije će osetiti uticaj punog Meseca u svojim odnosima sa porodicom i unutrašnjim mirom. Porodična pitanja će doći u prvi plan, a javiće se želja za udobnošću. Emocije mogu biti obojene nostalgijom.

Savet: Provodite vreme sa voljenima, sredite svoj dom i dušu.

Mogućnosti: Selidba, renoviranje, važni razgovori sa porodicom, pronalaženje unutrašnjeg mira.

Ribe

Ribe Foto: Shutterstock

Za Ribe će biti važni komunikacija, učenje i bliski odnosi. Vodiće se važni razgovori, pojavljivaće se novi kontakti i razjašnjavaće se nesporazumi. Emocije će biti intenzivne, a postojaće i želja da budu saslušane i da izraze svoje misli.

Savet: Recite šta vam je na umu, ali mudro birajte reči.

Mogućnosti: Završetak obrazovanja, uspostavljanje veza sa porodicom, početak pisanja ili bavljenja nekim kreativnim hobijem. Ponovo sijate.

