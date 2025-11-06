Slušaj vest

Gotovo savršen primerak izuzetno retkog stripa o Supermenu uskoro bi mogao da postane najskuplji strip na svetu – njegova vrednost procenjuje se na više od šest miliona američkih dolara.

Reč je o prvom izdanju stripa o čuvenom junaku Supermenu, koji je izdao DC Komiks davne 1939. godine. Ovaj dragoceni primerak pronađen je prošle godine u kolekciji preminule žene čiji identitet nije otkriven.

Prvo izdanje stripa Supermen iz 1939 godine Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Njeni sinovi, trojica braće iz Kalifornije, doslovno su „iskopali“ strip ispod naslaga starih novina i prašine na tavanu porodične kuće dok su razvrstavali majčine stvari. Uz to su naišli i na čitavu zbirku stripova koje je njihova majka brižljivo čuvala još od tridesetih godina prošlog veka. Iako je često govorila da poseduje dragocenu kolekciju, nikada je nikome nije pokazivala.

Ono što ovo otkriće čini posebnim jeste izvanredna očuvanost stripa. Prema oceni CGC-a, najpoznatije svetske organizacije za procenu vrednosti stripova, primerak Superman #1 dobio je neverovatnu ocenu 9,0 od 10, što ga svrstava među najbolje očuvane primerke na svetu.

Prvo izdanje stripa Supermen iz 1939 godine Foto: Heritage Auctions / Ferrari / Profimedia

Njegova vrednost dodatno je porasla kada su stručnjaci potvrdili da se zaista radi o primerku iz prvog izdanja.

Tržište retkih stripova poslednjih godina beleži ogroman rast – cene pojedinih izdanja dostižu milionske iznose. Tako je prvi strip sa Spajdermenom 2021. godine prodat za 3,6 miliona dolara, dok je prvi broj Kapetana Amerike 2022. dostigao cenu od 3,1 milion dolara.

Izgleda da će Superman ponovo poleteti – ovog puta, pravo na tron najskupljeg stripa na svetu.

