Tragična smrt tajvanske medicinske sestre i manekenke Hsie Jouksin potresla je javnost, a sada je istraga dobila neočekivan obrt. Njen menadžer otvoreno optužuje repera Namevija da prikriva istinu o njenoj smrti i traži odgovore.

Pronađena mrtva u hotelskoj sobi

Hsie je preminula od srčanog udara 22. oktobra u hotelskoj sobi u Kuala Lumpuru, Malezija. Prema izveštajima, bivša medicinska sestra, koja je kasnije postala popularna manekenka, te večeri se sastala sa lokalnim filmskim producentom i reperom Namevijem, pravog imena Wee Meng Chee.

Hsieh Youxin Foto: Instagram

Šef policije distrikta Dang Vangi, Sazali Adam, potvrdio je da je reper povezan sa njenom smrću. Namevi je, navodno, trebalo da sa Hsie razgovara o planiranju snimanja za novi muzički projekat, ali je prijavio njen nestanak nakon što je pronašao njeno telo u kadi.

Reper tvrdi da je pokušao da je oživi pomoću CPR-a, ali da je ubrzo pozvao hitnu pomoć, oko 12:30 sati.

Optužbe menadžera: „Postoje šokantne kontradikcije“

Hsiein menadžer, poznat kao Kris izneo je niz teških optužbi, tvrdeći da izjave Namevija ne odgovaraju policijskim izveštajima.

„Postoje šokantne razlike između njegovih reči i činjenica“, rekao je Kris, dodajući da želi da zna da li je reper „nagovorio, obmanuo ili primorao“ Hsie da uzme bilo kakve supstance.

Reper pozitivan na drogu

Policija je kasnije uhapsila Namevija zbog posedovanja narkotika, a test je pokazao prisustvo amfetamina, metamfetamina, ketamina i THC-a u njegovom organizmu.

Ipak, reper je na Instagramu negirao sve optužbe, nazvavši ih „neutemeljenima“.

Hsieini prijatelji: „Nije bila eskort, nije koristila drogu“

Prijatelji pokojne manekenke žestoko su odbacili glasine da je Hsie bila eskort ili da je često konzumirala drogu u određenim klubovima.

"Nikada nisam video da koristi bilo kakve supstance“, izjavio je Kris.

On je dodao da je angažovao privatne detektive i u više navrata kontaktirao malezijsku policiju, jer su mu, kako kaže, informacije koje je dobijao bile kontradiktorne.

"U početku sam ćutao iz poštovanja prema njenoj porodici“, objasnio je.

Menadžer je na društvenim mrežama direktno poručio Nameviu:

"Daćeš jasan odgovor na ova pitanja neće biti prostora za izbegavanje. Šta kriješ? Koliko još istine nisi rekao?“

Kris je naglasio da će u potpunosti sarađivati sa malezijskim vlastima i da javnost ima pravo da zna šta se zaista dogodilo.

Život i tragični kraj „boginje medicinske sestre“

Hsie Jouksin, poznata kao „Nurse Goddess“, bila je obučena negovateljica iz Taichunga, Tajvan, i imala je stotine hiljada pratilaca na Instagramu. Takođe je bila aktivna i na platformama za odrasle.

Jednom ju je, prema navodima medija, proganjao bogati biznismen i direktor velike kompanije, ali ga je Hsie odbila rekavši da želi da „sledi drugačiji put“.

Ona je bila prepoznatljiva po tome što joj je nedostajao deo kažiprsta, koji je izgubila u nesreći u porodičnoj fabrici gvožđa.

Porodica traži pravdu

Manekenkini roditelji, duboko pogođeni njenom iznenadnom smrću, navodno razmišljaju o pokretanju sopstvene istrage, ali za sada nisu izdali zvanično saopštenje.

"Porodica će verovatno održati privatni oproštaj; verovatno neće biti javno“, rekao je Kris.

Namevi je izjasnio se da nije kriv po svim tačkama optužnice i pušten je uz kauciju.

U međuvremenu, društvene mreže su preplavljene porukama žalosti i sećanja na prelepu Hsie, čija smrt i dalje izaziva sumnje i tugu širom Azije.