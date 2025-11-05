Pas i njegov vlasnik se ujedinili nakon 5 godina

Nema ništa teže od trenutka kada nestane vaš kućni ljubimac. Osećaj zabrinutosti, teskobe i praznine koji nastaje kada voljeno biće odjednom nije tamo gde bi trebalo da bude, jedan je od najtežih koje vlasnik može doživeti. Svaki minut čekanja čini se beskonačnim, a želja da ga pronađete celim srcem postaje gotovo opsesivna. Stres zbog neznanja gde je vaš krzneni prijatelj može dovesti do neprospavanih noći i uporne nade u njegov povratak.

Upravo se s takvom mukom suočio Edilson, koji je neumorno tragao za svojim psom i najboljim prijateljem Abnerom otkako je nestao 2020. godine.

Pet godina nade i slučajni susret na Instagramu

- Mesecima sam ga tražio. Postavljao sam plakate i razgovarao sa skloništima. Kada nisam uspeo da ga pronađem, odustao sam od ideje da ikada uzmem drugog psa, ispričao je Edilson lokalnim medijima u Brazilu.

Ipak, pet godina kasnije, sudbina se umešala na najneočekivaniji način – preko Instagrama. Tamo je Edilson slučajno naišao na fotografije svog voljenog Abnera, ne sluteći da pas zapravo sve to vreme živi u skloništu, nakon što je spašen s ulice.

Pas koji je postao simbol dobrote

Zbog problema s pokretljivošću i vidom, stariji Abner nije bio podoban za udomljavanje i postao je stalni stanovnik skloništa. Tamo ga je simbolično "usvojio" projekat "Invisible No More" (u prevodu: Više nismo nevidljivi), koji promoviše brigu o starim i povređenim životinjama – onima koje ljudi često zanemaruju prilikom usvajanja.

Abner je čak postao i glavni "ambasador" ovog programa. Upravo su volonteri projekta, studenti veterine, tokom jedne grupne šetnje pasa fotografisali Abnera – i te slike su završile na internetu, gde ih je Edilson i pronašao.

Emotivan susret koji nikoga nije ostavio ravnodušnim

Član projekta je opisao trenutak ponovnog susreta vlasnika i psa, koji se odigrao 27. oktobra.

- Abner se približio, ponjušio ga, a zatim se "bacio" u zagrljaj. Bio je to predivan trenutak koji nikada nećemo zaboraviti, rekao je.

Drugi volonter dodao je: - Naš cilj oduvek je bio da pronađemo domove za "nevidljive" životinje. Danas smo shvatili da Abner nikada nije bio nevidljiv – samo je bio izgubljen. Mi smo bili most koji je ponovo spojio porodicu.

Nada za sve koji još uvek traže svoje ljubimce

Ova dirljiva priča iz Brazila pokazuje da nada nikada ne bi trebalo da nestane. Čak i kada prođu godine, susret između Edilsona i Abnera podseća da su čuda moguća – i da je veza između čoveka i njegovog psa nešto što vreme ne može da izbriše.

