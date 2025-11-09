da li ste znali

U srpskoj pravoslavnoj tradiciji, titula "hadži" nosi duboko duhovno značenje. Tradicionalno, Srbi koji su posetili Jerusalim stavljali su prefiks „hadži“ ispred svog imena kako bi zauvek sačuvali uspomenu na to sveto putovanje. Ova praksa, duboko ukorenjena u pravoslavnoj veri, nema nikakve veze sa islamom, iako se to često pogrešno misli.

Tokom vladavine Osmanskog carstva često je dolazilo do zabune, pa su pojedinci verovali da izraz potiče iz islamske prakse hodočašća u Meku. Međutim, njegovo poreklo zapravo se vezuje za srpsku pobožnost prema svetim mestima, posebno Svetoj gori i Jerusalimu.

Foto: dbtravel / Alamy / Profimedia

Reč „hadži“ u imenu pravoslavnog vernika ne potiče iz turskog jezika, već iz grčkog. Nastala je od reči „hagios“, što znači „sveti“, dok izraz „Hagion Oros“ označava „Svetu goru“ – jedno od najvažnijih mesta pravoslavlja.

Kako se postaje "hadži"?

U pravoslavnoj praksi, titula „hadži“ dobija se kada vernik poseti Hristov grob u Jerusalimu. Tada se u Jerusalimskoj patrijaršiji izdaje gramata – svojevrsna potvrda o poklonjenju Hristovom grobu i svetinjama Svete zemlje. Iako je sama reč „hadžija“ turskog porekla i odomaćila se u našem jeziku, u gramatici je naziv napisan na grčkom, a u prevodu bi značio jednostavno – „poklonik“.

Pravoslavni vernici u Jerusalimu Foto: Lucas Vallecillos / VWPics / Profimedia

Da li se titula može upisati u lična dokumenta? U Srbiji je moguće zvanično dodati titulu „hadži“ u ime ili prezime. Za to je potrebno podneti zahtev matičnoj službi u opštini prebivališta za promenu ličnog imena.

Postupak podrazumeva:

podnošenje zahteva za promenu imena i/ili prezimena

priloženu važeću ličnu kartu

izvod iz matične knjige rođenih

uverenje o državljanstvu

obrazloženje razloga za promenu

(preporučljivo) gramatu Jerusalimske patrijaršije kao dokaz hodočašća.

Uz zahtev se plaća administrativna taksa, a matična služba donosi rešenje. Zahtev može biti odbijen ako novo ime izaziva zabunu, podsmeh ili štetu, ako je obrazloženje neubedljivo, ako postoji sumnja na prikrivanje identiteta ili ako dokumentacija nije potpuna.

Svedočenje glumca Gojka Baletića: „Nosim titulu hadžije sa ponosom“ Proslavljeni glumac Gojko Baletić već dugi niz godina nosi titulu hadžije , o čemu je ranije govorio u ispovesti za Kurir:

„Od 2004. godine nosim titulu hadžije. U organizaciji pokloničke agencije SPC 'Dobročinstvo' otišao sam u Jerusalim. Krenuli smo iz Beograda, iz Vaznesenjske crkve, i proveli petnaest dana u Svetoj zemlji. Jedanaest dana smo bili u Jerusalimu, tri u Galileji i jedan u Tel Avivu.“

Gojko Baletić u Jerusalimu sa Svetim plamenom Foto: Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić

Baletić je istakao da hodočašće podrazumeva život u hrišćanskom duhu:

„Bili smo tamo za vreme velikog posta, koji se te godine poklopio s rimokatoličkim Uskrsom. Jerusalim je vrio od ljudi, što je bilo posebno uzbuđenje. Obišli smo sveta mesta uz čitanje prigodnih tekstova, počev od Hristovog groba. Imali smo simbolično krštenje u Jordanu. To je izuzetan, uzvišen put, pun vere. Osetio sam veliku blagodat i sreću.“

