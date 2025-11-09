Slušaj vest

Milan Obrenović, otac kralja Aleksandra Obrenovića, koji je poslednji iz te dinastije koji je vladao Srbijom, učinio je mnogo toga dobrog za zemlju u vreme kada je bio na njenom čelu. Ali uprkos tome, narod ga nije naročito voleo i to najpre zbog brojnih ljubavnih afera koje su obeležile njegov život.

Šuškalo se u tadašnjem Beogradu da je kralj Milan, uprkos braku iz ljubavi sa lepom Natalijom, voleo i mnoge druge žene.

I mada postoje svedočenja o tome da su se venčali iz ljubavi, čini se da ona nije potrajala. Kao (ne)zvaničan razlog kraha braka između kralja Milana Obrenovića i kraljice Natalije, navode se suprostavljeni politički stavovi.

Kralj Milan Obrenović Foto: Muzej grada Beograda, Muzej Jugoslavije, Arhiva Beograda, Privatne kolekcije

Budući naklonjen austrijskog političkoj struji, kralj jednostavno nije uspevao da pronađe zajednički jezik sa suprugom, koja je bila okrenuta Rusiji. Istini za volju, mnogo je bilo više onih u to doba koji su bili skloni verovanju da kraljica jednostavno nije mogla više da trpi muželjeve ljubavne avanture o kojima je cela beogradska čaršija pričala.

Ljubavnice kralja Milana

Ne bi se moglo reći da ih je bilo malo, ali ima onih koje su i istorijski ostale upamćene po nečemu. Iako se među njima izdvaja Artemiza Hristić, Grkinja iz Carigrada, imao je kralj Milan ljubavnica i pre, ali i posle veze sa njom.

Artemiza Hristić Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

Da sve bude tragičnije, za mnoge od njih je kraljica Natalija znala.

Kako joj i samo ime veli, Leposava Novaković bila je lepa, jedra žena, čiji je muž preminuo i u koju se, tada knez Milan Obrenović zagledao. Doduše, njihova veza trajala je tek par meseci, ali je čini se, bila prilično ozbiljna. Toliko ozbiljna da čak postoji uverenje da je Milan hteo da je oženi. Ipak, nedugo nakon okončanja ove veze, on se ženi Natalijom i sa njom dobija sina Aleksandra.

Čitavu tu priču Leposava je kasnije odlično iskoristila. Budući da je mnoga od pisama koje joj je njen dragi pisao, ona sačuvala, to ih je kasnije i koristila za ucenu. Tačnije, pretila je da će ih “prodati jednoj stranoj državi”, što je rezultiralo ne tako malom apanažom, koju je dobijala od tadašnje države.

Bilo je u Milanovom životu još žena, ali Artemiza Hristić je ostavila možda i najznačajniji trag u Milanovom životu, jer je sa njom imao i sina. Doduše vanbračnog, kojeg nije priznao.

Kralj Milan Obrenović Foto: Wikipedia

Ljubav sa Artemizom

U dalekom Carigradu je živela Artemiza Joanidis, a njen otac je snabdevao srpski dvor raznim potrepštinama.

U tom gradu Artemiza upoznaje i Milana Hristića, sina Filipa Hristića, aktivnog učesnika političkog života Srbije u vreme vladavine najpre knjaza Miloša, a potom i njegovog sina, kneza Mihaila Obrenovića.

Iako joj muž i dalje ostaje angažovan na diplomatskim poslovima u Carigradu, Artemiza se seli u Srbiju i živi u kući u centralnoj prestoničkoj ulici, na adresi Knez Mihailova 46. Kasnije će čest gost u toj kući biti upravo kralj Milan Obrenović, ali će dolaziti samo onda kada njen suprug, Milan Hristić nije kod kuće, ne bi li video svoju voljenu.

Ne samo da je Artemiza bila jedna od dvorskih dama u službi kraljice Natalije, Milanove supruge, nego je bila i čest gost na brojnim balovima, prijemima i drugim događajima u beogradskoj varoši. Tamo je srela i upoznala i kralja Milana Obrenovića.

Iz braka sa Milanom Hristićem, koji je stojički podneo ženinu neveru, imala je Artemiza Hristić troje dece. Iz veze sa kraljem Milanom jedno i to sina, čije je ime bilo ili Đorđe ili Obren i koga otac nikada nije priznao.

Milan Đorđe Obrenović, rođen kao Obren Hristić, vanbračni sin kralja Milana Obrenovića Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

Ono što je posebno zanimljivo pomenuti u vezi sa ljubavlju Artemize i Milana jeste ponašanje njenog supruga. Šuškalo se po tadašnjoj čaršiji da je Milan Hristić bio najpre jedan gospodin i da je shvatio da se ne može boriti protiv jednog kralja. Pa čak ni kada je taj isti kralj u vezi sa njegovom suprugom. Zato je znao da zaobiđe svoju kuću ako bi primetio da ispred broja 46 u Knez Mihailovoj ulici stoji kraljeva kočija.

Kako je njemu bilo u tim trenucima, to je znao samo on. Ali nijedan skandal nije napravio.

Sa druge strane, Artemiza i kralj Milan su uživali u svojoj ljubavi, onako kako su mogli i znali. Plod te ljubavio bio je i njihov sin.

Završetak ljubavi

Dve su verzije o tome kako je okončana ljubav između kralja Milana i Artemize Hristić. Iako se on razveo, ona nije, što je dodatno loše uticalo na njihovu vezu.

Kralj Milan Obrenović Foto: Arhivske fotografija

Pisali su jedno drugom pisma puna ljubavi, pa čak i živeli zajedno u jednom trenutku u glavnom gradu Francuske, ako je verovati napisima iz tadašnje štampe.

Prema drugoj verziji, zapravo je Artemiza krenula put Pariza u potrazi za svojim voljenim. Tamo ga je zatekla sa najnovijom ljubavnicom. Posle skandaloznih uvreda i prijavljivanja policiji nekada voljene žene, oni se konačno rastaju.

Artemiza je nadživela kralja bezmalo tri decenije i nema nekih naročitih podataka o njenoj daljoj sudbini nakon raskida veze sa kraljem Milanom.

(Kurir.rs/ Ona/ Serbiantime.info/ Kadkakozasto.com)

Bonus video: 200 godina od rođenja Mihaila Obrenovića