Aukcijska kuća Sotbidanas je objavila da će na aukciji prodati skulpturu italijanskog umetnika Mauricija Katelana WC šolju od čistog zlata, nazvanu "Amerika".

Početna cena Katelanovog dela je nešto više od osam i po miliona evra.

Sotbi navodi da skulptura, koja je potpuno funkcionalna, predstavlja "oštar komentar na sukob produkcije umetnosti i robne vrednosti".

Početna cena na aukciji 18. novembra u Njujorku biće nešto viša od vrednosti sirovine - oko 100 kilograma zlata korišćenog za izradu dela.

Šef odeljenja za savremenu umetnost u Sotbiju Dejvid Galperin rekao je da je Katelan "vrhunski provokator umetničkog sveta".

Njegovo delo "Komičar" - banana zalepljena selotejpom za zid, prodato je prošle godine za oko pet miliona i 300 hiljada evra, a skulptura Hitlera koji kleči pod nazivom "On" prodata je za gotovo 15 miliona evra na aukciji kuće Kristi.

Umetnik je rekao da "Amerika" satirično predstavlja prekomerno bogatstvo.

Dve verzije "Amerike" nastale su 2016. godine. Ona koja se prodaje je u vlasništvu neimenovanog kolekcionara od 2017. Druga verzija je izložena u kupatilu muzeja Gugenhajm u Njujorku 2016. godine, pred više od 100.000 posetilaca.

Tri godine kasnije, bila je izložena u engleskoj palati Blenim, na imanju na kojem je rođen Vinston Čerčil. U roku od nekoliko dana ukrali su je provalnici.

Za krađu su ranije ove godine dvojica muškaraca osuđena na zatvorsku kaznu, a skulptura još nije pronađena. Policija smatra da je verovatno slomljena i istopljena.

Dejvid Galperin iz Sotbija ne želi da spekuliše o tome za koliko bi se "Amerika" mogla prodati. On napominje da je Katelanova banana zalepljena selotejpom otvorila pitanje "kako se dodeljuje vrednost nečemu što, u suštini, nema nikakvu vrednost osim svog autorstva i konceptualne ideje".

- "Amerika"' je u mnogo čemu potpuna suprotnost tome što delo ima mnogo suštinske vrednosti na način na koji većina umetničkih dela nema. Pitanje proporcije vrednosti između sirovina i umetničke ideje je ovde veoma aktuelno" - rekao je Galperin.

Skulptura će od 8. novembra do aukcije biti izložena u kupatilu novog sedišta Sotbija u Njujorku.

U Gugenhajmu i Blenimu, bila je povezana sa vodovodnim sistemom i posetioci su mogli da zakažu termin od tri minuta da je koriste. Ovog puta, posetioci mogu da gledaju skulpturu, ali ne mogu da puste vodu.

(Kurir.rs/Informer)

