Ljudi su pronalazili pisma ispod podnih dasaka ili stare novine u zidovima, a sve to ostaje skriveno dok neko ne odluči da “osveži” prostor.

Kamin je krio "tajnu"

Jedan muškarac nedavno je doživeo šok koji nije mogao da predvidi - dok je uklanjao stari kamin u kući koju je renovirao, prenosi Mirror.

Lijam Grover, koji sebe opisuje kao preduzetnika u oblasti nekretnina, podelio je snimak na Instagramu dok je radio na najnovijem projektu.

Vidimo ga kako pokušava da ukloni zaštitu i rešetku kamina. Nakon kraće “borbe”, uspeo je da podigne metal, što je omogućilo da otkrije unutrašnjost kamina.

"Uvek je važno znati..."

Umesto starih pisama ili skrivenih predmeta, Lijam je zatekao nešto potpuno neočekivano - goluba. Malo je reći da je bio zatečen! Brzo je reagovao, uzeo goluba u ruke i izneo ga napolje. Postavio ga je na krov svog automobila i pustio da sigurno odleti.

U opisu snimka je napisao: “Uvek je važno znati koga pozvati u svakoj situaciji... i dalje nisam siguran koga bih mogao pozvati za ovu“.

Iznenađeni gledaoci

Gledaoci su bili podjednako iznenađeni. Mnogi su se pitali koliko dugo je ptica bila zarobljena, dok su drugi jednostavno zahvalili Lijamu što ju je oslobodio.

“Hvala ti što si pomogao ovom malom dragulju. Volim golubove“, napisala je jedna osoba.

“Komšije su verovatno bile veoma zbunjene gledajući te kako izlaziš iz kuće sa golubom“, dodala je druga.

Renoviranje starih kuća, kako se pokazalo, može doneti ne samo otkrića iz prošlosti, već i susrete sa neočekivanim “stanarima”.

