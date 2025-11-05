Slušaj vest

Veroučitelj Aleksandar Đurđević nedavno je govorio o sve češćoj praksi među roditeljima – organizovanju krštenja i proslave prvog rođendana deteta istog dana. Mnogi smatraju da je to praktično i simbolično rešenje, ali postavlja se pitanje: da li je to u skladu sa duhovnim značenjem samog čina krštenja?

Dva važna događaja u jednom danu

Od kolica do krštenja Foto: Shutterstock

Proslava prvog rođendana za svaku porodicu predstavlja poseban trenutak ispunjen radošću i emocijama. U poslednje vreme, mnogi roditelji odlučuju da taj dan povežu i sa obredom krštenja, kako bi svečanost imala još dublje značenje. Ambijent tada često odiše toplinom — prostor je dekorisan pastelnim bojama, balonima, cvećem i simbolima vere poput krstića i sveća.

Dilema oko spoja tradicije i slavlja

Ipak, postoji i druga strana. Neki roditelji smatraju da kombinovanje ovih događaja može umanjiti značaj oba — rođendan je veselje posvećeno detetu, dok krštenje nosi ozbiljnu duhovnu poruku i tradicionalnu vrednost. Kada se sve spoji u jedan događaj, program postaje prenatrpan, a sama ceremonija gubi na intimnosti i sabranosti.

Stav veroučitelja Aleksandra Đurđevića

O ovoj temi oglasio se i veroučitelj Aleksandar Đurđević na Instagram nalogu „Verska nastava“, ističući da takva praksa sve češće postaje pravilo.

- U poslednje vreme je sve češće da se krštenje vezuje za proslavu prvog rođendana uz veliku zabavu, fotografisanje, dekoracije i skupocene poklone. U ovom slučaju možemo da kažemo da su roditelji udarili dve muve jednim udarcem. I krštenje i rođendan o jednom trošku. Dragi moji, to se zove pomodarstvo. Krštenje nije samo proslava i akcenat treba da bude na duhovnoj strani. Dete se može krstiti 40. dana po rođenju kada malo stasa ili pre ukoliko je ne daj bože neka smrtna opasnost. I nikako ne treba čekati prvi rođendan jer to samo pokazuje koliko brinemo o spasenju deteta, odnosno ne brinemo. Krštenju dece treba pristupiti dok su još bebe, bez čekanja da se za to steknu ma kakvi materijalni i životni uslovi. Što se dete ranije krsti, ranije će i primiti snagu života u Hristu, kaže on u snimku.

Stvar ličnog izbora, ali i razumevanja vere

Na kraju, odgovor na pitanje da li treba spojiti krštenje i prvi rođendan zavisi od svake porodice pojedinačno. Dok nekima ideja zajedničke proslave donosi praktičnost i radost, drugi će želeti da sačuvaju duhovni značaj krštenja kao posebnog trenutka u životu deteta. Važno je da odluka ne bude vođena trendovima, već istinskim razumevanjem smisla i važnosti samog sakramenta.

