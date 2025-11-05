Slušaj vest

Ruskinja Aljona, koja već 3 godine živi u Srbiji, otkriva da je savladavanje srpskog jezika prava avantura. Neke reči joj zvuče toliko neobično da im automatski pripisuje potpuno drugačije značenje.

Zbog zabave i radoznalosti, Aljona je sa pratiocima podelila dva videa pod nazivom “kul srpske reči koje imaju pogrešno značenje”, a njeni duhoviti “prevodi” izazvali su pravu buru na društvenim mrežama.

Pikavci

Kada je saznala da “pikavci” označavaju opuške cigareta, bila je zapanjena.

“Kako tako super reč može značiti smeće? U mom svetu, pikavci su pikantne grickalice koje svakog petka moraju biti na stolu, da ne izlaziš gladan iz kuće,” šali se Aljona.

Lavabo

Reč lavabo za nju zvuči previše romantično da bi se koristila za običan sudoper ili rukopernik.

“Lavabo je za mene gotovo poetski – kao da govori ‘volim te’,” ističe Aljona.

Kantarion

Iako je kantarion poznata lekovita biljka, Aljona smatra da bi reč više odgovarala nekoj magičnoj amajliji ili zaštitnom talismanu protiv dosadnih saradnika.

Pantljičara

“Ne pitajte me kako to znam, ali ovo je za jednog običnog crva previše elegantna reč. Po mom mišljenju, zvuči kao naziv za luksuzni krzneni šal ili modni dodatak,” objašnjava Aljona.

Mehurić

Reč mehurić joj je posebno draga. Inspirisana tim izrazom, osmislila je i novu upotrebu:

“Namehurićiti se” – što bi značilo uživati u čaši proseka sa prijateljicom i opustiti se.

Ljigavac

Susret sa rečju ljigavac u jednoj dečijoj radnji zbunio ju je potpuno.

“Za mene ljigavac može biti neko ko je ‘prvoligaš’. Jedva čekam da otkrijem pravo značenje i za koga zapravo koristimo ovu reč,” dodaje Aljona sa smeškom.

