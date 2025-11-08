Slušaj vest

Većina vlasnika krznenih ljubimaca zna da mačke i voda obično nisu najbolji prijatelji. Ipak, postoje izuzeci.

Neke rase doživljavaju pravo zadovoljstvo u kontaktu sa vodom, kako navodi portal Centralna.vet.

One se rado igraju u kadi, umaču šape u činiju, pa čak i plivaju u rekama i jezerima. Ova neobična sklonost često ima duboke korene, vezane za istoriju i prirodno stanište njihovih predaka.

Turski van

Ova rasa se s pravom naziva „turski plivač“. Potiču iz oblasti jezera Van u Turskoj, gde je voda oduvek bila važan deo života. Turski van ne samo da podnosi vodu, već i uživa u plivanju, pa čak i u ronjenju. Njegovo gusto, ali vodoodbojno krzno pomaže mu da se oseća prijatno dok je u vodi.

Turska van mačka
Turska van mačka Foto: DEA / D. ROBOTTI, Universal Images Group North America LLC / DeAgostini / Alamy / Profimedia

Bengalska mačka

Bengalske mačke nastale su ukrštanjem domaće mačke i azijske leopard mačke. Njihovi divlji preci često su provodili vreme u vodi tražeći ribu. Taj instinkt je očuvan do danas – bengalske mačke rado se igraju mlazevima vode, umaču šape u činije ili fontane, a ponekad prate i svoje vlasnike u bazen.

Bengalska mačka
Bengalska mačka Foto: Monika Lukacova / Alamy / Profimedia

Mejn kun

Mejn kuni su jedna od najstarijih rasa u Severnoj Americi. Prema jednoj teoriji, potekli su od mačaka koje su živeli na brodovima i pomagali mornarima u borbi protiv glodara tokom dugih putovanja. Zato je njihova tolerancija prema vodi, pa čak i određena privrženost, sasvim prirodna. Ne plaše se da pokvase šape i ponekad uživaju u igri u kadi.

Mačka Mejn kun
Mačka Mejn kun Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Savana

Savana je hibrid domaće mačke i afričkog servala. Ove životinje imaju mnoge karakteristike divljih mačaka, kao što su velika aktivnost, skakačka energija i interesovanje za vodu. Njihovo ponašanje često podseća na divlje lovce koji koriste vodene površine u svom prirodnom okruženju.

Savana mače
Savana mače Foto: Cat'chy Images / Alamy / Profimedia

I dok većina mačaka izbegava vodu, turski van, bengalske mačke, mejn kuni i savane su pravi izuzeci. Ako imate jednu od ovih rasa kod kuće, nemojte se iznenaditi ako odluči da vam se pridruži u kadi ili s radošću uskoči u fontanu.

(Kurir.rs/ Glossy)

