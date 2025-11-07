Slušaj vest

Nekadašnji vladari imali su različite načine da ispune svoje svoje prohteve, naročito u vrmenima kada nisu imali zanimljive igračke koje su danas dostupne.

Veliku pažnju tako je privukla i ljubavna stolica kralja Edvarda VII (1841-1910), koja se čuva u poznatom Le Šabane (le Chabanais) bordelu u Parizu. Nije šala, ova stolica je stvarno postojala i omogućavala mu je da odjednom opsluži dve partnerke.

Kolumnistkinja iNews-a, Kejt Lister, objavila je jednom prilikom slike ove stolice za uživanje princa plejboja i pokrenula pravu lavinu na mrežama.

Kralj Edvard VII Foto: Art Collection 2 / Alamy / Profimedia

Ko je bludni Edvard?

Edvard VII, takođe poznat kao "Prljavi Berti" i "Edward Caresser", bio je čovek ogromnog seksualnog apetita. Njegova majka, kraljica Viktorija, nadala se da će Berti slediti svog oca, princa Alberta, i izrasti u nepokolebljivog moralnog čoveka. Međutim, to se nije dogodilo.

Dok su u Irskoj služili s britanskom vojskom, prijatelji su prokrijumčarili glumicu Neli Klifton i podveli je tada 19-godišnjem Edvardu, kako bi ga oslobodili devičanstva. Ona se uskoro vratila roditeljima, a zabrinuti Albert poveo je sina u dugu šetnju na kiši, kako bi razgovarao o tome što se dogodilo. Ubrzo nakon toga, Albert je umro, a kraljica Viktorija okrivila je tu smrt za to što je Berti bio pod velikim stresom.

Kralj Edvard VII i kraljica Aleksandra Foto: Archie Miles Collection / akg-images / Profimedia

Želeći da spreči kršenje seksualne pristojnosti, Viktorija se pobrinula da se Berti brzo oženi prelepom princezom Aleksandrom iz Danske. Moguće je da se ona nikad nije uvalila u Bertijevu ljubavnu stolicu, ali uspela je da mu rodi petoro dece.

Uprkos tome, brak ga nije ukrotio, on se samo zagrevao i tako je našao vremena za diskretne susrete sa Sarom Bernhar, Ledi Randolf Čerčil, Meri Kornvolis-Vest, Dejsivil, groficom Vorvik, Alis Kepel, Agnes Kejser, Lili Langtraj, Ledi Susan Vejn-Tempest, Madmazel La Gulu, La Belom Otero, Hortensom Šnajder, i naravno, bezbroj dama koje služe aristokratiji u bordelima širom Evrope.

Kad je kurtizana La Barući (koju su zvali “najvećom kurvom na svetu”) bila predstavljena Bertiju, ona je odmah odbacila haljinu na pod i izložila se njegovoj pohoti.

Kralj Edvard VII Foto: Imphot / Alamy / Profimedia

- Pokazala sam mu najbolje što imam i bilo je besplatno – rekla je kad su je osudili zbog toga.

Priča kaže da se princ požalio glumici Lili Langtraj da je potrošio na nju dovoljno da “izgradi bojni brod”, na šta mu je ona uzvratila: "potrošili ste dovoljno da biste u meni mogli da plutate".

Berti je imao 60 godina kad je 1901. preuzeo presto, ali čak i pri krunisanju "Kraljeve posebne dame" imale su svoje mesto u Vestminster Abeju.

Istoričarka Ketrin Arnold objavila je dubinsko istraživanje Bertijevog ljubavnog života, nakon što je posetila muzičku dvoranu Mulen Ruž, gde su ga znali po nadimku "Kingi". Plesačica La Gulu često mu je vikala s bine: “ello, Vels! Hoćete li da platite moj šampanjac?”

Međutim, čini se da su mnoge žene platile nemalu cenu za petljanje s njim. Čini se da je Berti imao poseban "merak" na udate žene i često je birao ljubavnice među suprugama u intimnom krugu svojih prijatelja, koji su smatrali njihovom dužnošću prema kralju da na to zažmure. Na žalost, to nije bio slučaj s Ledi Harijet Mordaunt, čiji je suprug sir Čarls Mordaunt princa imenovao kao jednog od ljubavnika svoje žene, i to u dokumentima za razvod, čime ga je prisilio da se pojavi na sudu.

Nakon rođenja ćerke, Ledi Harijet je mužu priznala da dete nije njegovo i da je “bila vrlo opaka“. Priznala je da je ljubovala s lordom Kolom, sir Frederikom Džonstounom, princom od Velsa i drugima. Princ je, pak, pod zakletvom tvrdio da nikad nisu imali aferu, ali kad je Lord Kol priznao preljubu s Harijet (kojeg je Berti) verovatno podmitio, razvod je odobren. Razočarana i razvedena u 28. godini života, Harijet je proglašena ludom i ostatak života provela je u azilu; kao kolateralna šteta požudama moćnog princa od Velsa.

Kralj Edvard VII Foto: Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia

Da je kralj danas živ, paparaci, društveni mediji i zaštitnici monarhije prilično bi mu otežali život ako bi se prepustio razvratu kao što je to bio navikao. Danas bi se verovatno pridružio mnogima koji su imali problema zbog kompulsivne zavisnosti od seksa, poput Majkla Daglasa, Čarlija Šina, Dejvida Duhovnija, Robija Vilijamsa, Rasela Brenda, i Tajgera Vudsa.

Bertijeva ljubav prema ženama kraljevskoj porodici je stalno zadavala glavobolju, posebno njegovoj majci, koja ga je smatrala krajnje nepouzdanim i zato mu ograničila kraljevske odgovornosti. I što je više kraljica Viktorija bila neumoljiva, to je Berti postajao ekstravagantniji u potrazi za užitkom, o čemu svedoči i njegova ljubavna stolica.

Vrlo je lako romantizovati princa plejboja i imati razumevanja za njegov porok, ali vredi prisetiti se da je imao ogromnu moć, te da je sigurno i zlostavljao žene da bi se zadovoljio.

Ipak, jedno je sigurno, šta god mislite o njegovim podvizima, vrednost njegove ljubavne stolice ne leži samo u njegnom dizajnu – na Tviteru (X) se otvorila burna rasprava o mogućnostima koje pruža više od stotinu godina nakon što je bila u upotrebi.

