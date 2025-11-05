Slušaj vest

Život u orbiti, stotinama kilometara iznad Zemlje, oduvek je budio maštu javnosti. Uz pitanja o naučnim eksperimentima i spavanju u bestežinskom stanju, jedno se neizbežno nameće - da li je intimnost moguća van naše atmosfere? Odgovor na to goruće pitanje ponudila je penzionisana NASA-ina astronautkinja Nikol Stot, koja je u svemiru provela više od 100 dana, piše Unilad.

Izazovi života u mikrogravitaciji

Stot, koja je boravila i na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS), u intervjuu je podsetila kako se i najjednostavnije radnje drastično razlikuju u orbiti. Astronauti su, objasnila je, u stalnom stanju slobodnog pada, "jednostavno bez napora padaju oko planete". U takvom okruženju ništa ne miruje, a svaki pokret mora pažljivo da se kontroliše.

Astronautkinja Nikol Stot Foto: TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Drugi stručnjaci su ranije isticali kako nedostatak gravitacije čini koordinaciju između dvoje ljudi izuzetno složenom.Bez načina da se "usidre", dva tela bi se jednostavno razdvojila pri svakom kontaktu.

"Mislim da će shvatiti kako"

Kada su je direktno upitali može li se imati seks u svemiru, Stot je dala osvežavajuće direktan odgovor. "Verovatno. Mislim da ne postoji ništa što bi vas fizički sprečilo da imate seks u svemiru. Ne znam da li je iko to uradio dok je bio tamo", izjavila je. Potom je dodala: "Ja nisam... A ako neko želi da ima seks u svemiru, mislim da će shvatiti kako imati seks u svemiru."

Astronautkinja Nikol Stot Foto: JOE MARINO / UPI / Profimedia

Iako nije tvrdila da se to ikada dogodilo, Stot je naglasila kako zakoni fizike to ne čine nemogućim. Celu situaciju je uporedila s kretanjem kroz vodu. "Razmislite o lebdenju i plivanju u bazenu, tamo možete da imate seks", pojasnila je, sugerišući da ako ljudi mogu da budu intimni u takvim uslovima, sigurno bi mogli da pronađu način i u svemiru.

Stroga pravila i nedostatak privatnosti

Ipak, njeni komentari ne predstavljaju zvaničan stav NASA-e. Svemirske agencije imaju stroge profesionalne kodekse ponašanja, a privatnost na Međunarodnoj svemirskoj stanici praktično ne postoji.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Znate kako je Armstrong šetao po Mesecu, ali ovo je 10 puta zanimljivije