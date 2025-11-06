Slušaj vest

Dnevni horoskop za 6. novembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje ovog četvrtka.

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ljubav: Danas ćete osećati snažnu potrebu za bliskošću, ali i za slobodom. Pazite da ne preterate u tvrdoglavosti prema partneru. Slobodni Ovnovi mogu privući osobu koja ih izaziva intelektualno.

Posao: Energija vam je visoka i lako ćete završiti započete zadatke. Idealno je vreme da preuzmete inicijativu ili predložite nove ideje nadređenima.

Zdravlje: Moguća je nervoza zbog nestrpljenja — pokušajte da se opustite fizičkom aktivnošću.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ljubav: U vezi vlada stabilnost, ali osećate potrebu za više strasti i emotivnog izražavanja. Slobodnim Bikovima sledi zanimljivo poznanstvo preko posla ili prijatelja.

Posao: Bićete posvećeni, ali i tvrdoglavi. Ne dozvolite da vas tuđe mišljenje izbaci iz ravnoteže. Finansije su pod kontrolom.

Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu – mogući su problemi sa varenjem ili težinom.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ljubav: Dan je povoljan za komunikaciju i iskrene razgovore. Ako nešto krijete, bolje je da to sada iznesete otvoreno. Slobodni Blizanci mogu započeti flert koji prerasta u nešto ozbiljnije.

Posao: Neke promene u timu ili organizaciji mogu vas zbuniti, ali brzo ćete se snaći. Vaše ideje biće zapažene.

Zdravlje: Moguća je nesanica ili nervna napetost — izbegavajte kofein u večernjim satima.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ljubav: Emocije su vam danas pojačane. Ako ste u vezi, partner će tražiti više pažnje. Slobodni Rakovi mogli bi upoznati osobu koja im uliva sigurnost.

Posao: Fokusirajte se na zadatke koji zahtevaju strpljenje. Ne donosite finansijske odluke pod pritiskom.

Zdravlje: Potrebno vam je više sna i odmora. Obratite pažnju na imunitet.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ljubav: Strasti se bude, a vi blistate u društvu. Partner će vas gledati s divljenjem, dok slobodni Lavovi lako privlače pažnju gde god se pojave.

Posao: Kreativnost vam je na vrhuncu. Idealno je vreme da pokažete svoje liderske sposobnosti.

Zdravlje: Osećate se snažno, ali ne preterujte u fizičkim aktivnostima.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ljubav: Moguće su male nesuglasice s partnerom zbog sitnica. Slobodne Device bi mogle upoznati nekog vrlo sličnog sebi — oprez s analiziranjem svake reči!

Posao: Bićete efikasni, ali i skloni perfekcionizmu. Usporite i ne radite sve sami.

Zdravlje: Potrebno vam je više kretanja i boravka na svežem vazduhu.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ljubav: Emotivna ravnoteža je ključ dana. Ako ste u vezi, pokušajte da nađete kompromis. Slobodne Vage mogu biti privučene nekim ko ih izaziva na duhovnom nivou.

Posao: Danas vam intuicija pomaže da donesete ispravne odluke. Dobar dan za javne nastupe ili pregovore.

Zdravlje: Moguće su oscilacije u energiji — odmorite se kad god osetite potrebu.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ljubav: Emocije su duboke i strasti jake. Partner bi mogao biti ljubomoran, ali iskren razgovor sve rešava. Slobodne Škorpije privlače intenzivne osobe.

Posao: Danas imate moć da utičete na druge — koristite to mudro. Finansije se polako stabilizuju.

Zdravlje: Povedite računa o spavanju i izbegavajte preterano razmišljanje kasno u noć.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ljubav: Partner vas podstiče na avanturu i promene. Slobodni Strelčevi mogli bi započeti uzbudljiv razgovor s osobom iz druge sredine.

Posao: Imate mnogo energije i ideja. Idealno je vreme za učenje i planiranje budućih projekata.

Zdravlje: Vitalni ste, ali obratite pažnju na prekomerno trošenje energije.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ljubav: Danas osećate potrebu za stabilnošću i dubinom. Ako ste u vezi, podržite partnera, a ako ste slobodni – neko iz prošlosti bi se mogao javiti.

Posao: Fokusirani ste i precizni. Dan je odličan za rešavanje važnih pitanja i potpisivanje ugovora.

Zdravlje: Moguća napetost u ramenima i vratu – pokušajte s laganim istezanjem.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ljubav: Slobodne Vodolije bi mogle upoznati osobu s kojom dele iste ideje i poglede na svet. U vezi – vreme je za zajedničke planove i iskren razgovor.

Posao: Inovacije vam idu od ruke. Vaše originalne ideje biće dobro prihvaćene.

Zdravlje: Dobro se osećate, ali vam prija više boravka u prirodi i fizičke aktivnosti.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ljubav: Danas ste nežni i emotivni, ali i skloni idealizovanju partnera. Pokušajte da budete realniji. Slobodnim Ribama sledi susret koji budi nadu.

Posao: Intuicija vas vodi u pravom smeru. Ne zapostavljajte detalje u radu, jer oni sada prave razliku.

Zdravlje: Potrebno vam je opuštanje – meditacija ili šetnja pored vode biće pravi izbor.