Relikvijar svetog Maura smatra se drugim najvrednijim pokretnim spomenikom u Češkoj Republici, odmah nakon krunskih dragulja čeških kraljeva.

Blago iz 13. veka

Ova veličanstvena romanička zlatarska tvorevina datira s početka 13. veka, a čuva relikvije svetog Maura i još nekoliko svetaca. Iako predstavlja jedno od najznačajnijih dela srednjovekovne umetnosti, dugo je bila potpuno zaboravljena i izgubljena za javnost.

Ovako izgleda relikvijar:

Neobično otkriće nakon vekova

Relikvijar je otkriven tek pre četrdesetak godina, nakon napete i gotovo filmske potrage, u dvorcu Bečov nad Teplou u zapadnoj Češkoj. Skriven je bio u zidu, gde je decenijama čekao da bude ponovo pronađen.

Sjajna obnova i novo rođenje

Nakon skupe i detaljne restauracije, relikvijar svetog Maura ponovo je zasijao punim sjajem. Danas je glavna atrakcija malog grada u regionu Karlove Vari, privlačeći posetioce iz celog sveta koji žele da vide ovo neprocenjivo svedočanstvo srednjovekovne umetnosti, duhovnosti i zlatarskog umeća.

Relikvijar je ne samo dragulj češke istorije, već i podsećanje na to koliko su tajne prošlosti ponekad doslovno zakopane pred našim očima.