Slušaj vest

Relikvijar svetog Maura smatra se drugim najvrednijim pokretnim spomenikom u Češkoj Republici, odmah nakon krunskih dragulja čeških kraljeva.

Blago iz 13. veka

Ova veličanstvena romanička zlatarska tvorevina datira s početka 13. veka, a čuva relikvije svetog Maura i još nekoliko svetaca. Iako predstavlja jedno od najznačajnijih dela srednjovekovne umetnosti, dugo je bila potpuno zaboravljena i izgubljena za javnost.

Ovako izgleda relikvijar:

Relikvijar Svetog Maura Foto: Václav Šlauf / MFDNES + LN / Profimedia, Kubeš Slavomír / ČTK / Profimedia

Neobično otkriće nakon vekova

Relikvijar je otkriven tek pre četrdesetak godina, nakon napete i gotovo filmske potrage, u dvorcu Bečov nad Teplou u zapadnoj Češkoj. Skriven je bio u zidu, gde je decenijama čekao da bude ponovo pronađen.

Sjajna obnova i novo rođenje

Nakon skupe i detaljne restauracije, relikvijar svetog Maura ponovo je zasijao punim sjajem. Danas je glavna atrakcija malog grada u regionu Karlove Vari, privlačeći posetioce iz celog sveta koji žele da vide ovo neprocenjivo svedočanstvo srednjovekovne umetnosti, duhovnosti i zlatarskog umeća.

Relikvijar je ne samo dragulj češke istorije, već i podsećanje na to koliko su tajne prošlosti ponekad doslovno zakopane pred našim očima.

Ne propustiteKulturaVelika vest uoči 150 godina od rođenja srpske naučnice: Mileva Marić Ajnštajn dobija spomenik u rodnom Titelu
Spomenik Milevi Marić Ajnštajn
KulturaU BEOGRADU OTKRIVEN I OSVEŠTAN SPOMENIK MILUNKI SAVIĆ: Venac položili premijer Miloš Vučević, ministari, postomci i poštovaoci
img-1207.jpg
ZanimljivostiMISTERIJA "GOMILE KAMENJA" U PIONIRSKOM PARKU: Mnogi prolaze svaki dan pored njega, a malo njih zna šta zapravo predstavlja
sdsadas01-news1-ana-paunkovic.jpg
KulturaDANILU KIŠU DUGUJEMO BAR JEDAN SPOMENIK NA KALEMEGDANU: Milivoje Pavlović o velikom piscu i kapitalnom prevodu na ITALIJANSKI
danilo-kis.jpg

Nove tehnologije pomažu u arheološkom radu i zaštiti i kulturnih relikvija Izvor: Kineski radio Internacional