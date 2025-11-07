svi se pitaju kako je moguće

Radnik dobio otkaz jer je previše vremena proveo u toaletu

Na internetu je nedavno izbio pravi talas komentara nakon što se pojavila priča o radniku iz Nemačke koji je, navodno, dobio otkaz jer je predugo boravio u toaletu tokom radnog vremena. Mnogi su se zapitali – da li je uopšte moguće izgubiti posao zbog duže pauze za toalet?

Navodni razlozi za otkaz

Prema dokumentu koji je kružio društvenim mrežama, zaposleni je 23. septembra u toaletu proveo 42 minuta, 25. septembra 46 minuta, a 30. septembra čak 48 minuta. Nakon tih incidenata, poslodavac mu je uručio momentalni otkaz, navodeći da je „uprkos prethodnim upozorenjima, više puta zadržavanje u toaletu bilo predugo“.

U objašnjenju je istaknuto i da su takve pauze dovele do kašnjenja u radu i povećanog opterećenja drugih zaposlenih.

Ipak, mnogi sumnjaju u verodostojnost dokumenta – originalna verzija, koja se prvo pojavila na društvenim mrežama, više nije dostupna, pa nije izvesno da li je otkaz zaista dat ili je reč o još jednoj internet priči koja je postala viralna.

Komentar stručnjaka za radno pravo

O ovom slučaju oglasio se i nemački pravnik dr Herman Glojštajn, koji je za „Bild“ objasnio da dugotrajno zadržavanje u toaletu može, u određenim okolnostima, predstavljati kršenje radne discipline.

„Teoretski, dugotrajan boravak u toaletu tokom radnog vremena mogao bi predstavljati ozbiljno kršenje radnih obaveza“, izjavio je Glojštajn.

Međutim, dodaje da se ovo ne odnosi na normalne fiziološke potrebe, već samo na situacije kada zaposleni koristi toalet kao način da sebi obezbedi dodatne pauze ili slobodno vreme.

„Odlazak u toalet tokom radnog vremena je dozvoljen, ali privatni telefonski pozivi ili "odmaranje" nisu. Vanredni otkaz je najstrože oružje poslodavca u radnom odnosu i mora biti jasno opravdan dokazima", naglasio je on.

Nadzor u toaletu nije dozvoljen

Pravnik je takođe istakao da bi video-nadzor u toaletima predstavljao ozbiljno kršenje prava na privatnost.

„Ako bi takav nadzor postojao, poslodavcu ne bi bilo dozvoljeno da koristi dobijene snimke kao dokaz, s obzirom na ozbiljno kršenje privatnosti“, rekao je Glojštajn za „Bild“.

Da li je priča stvarna ili mit?

Iako se i dalje ne zna da li je ceo slučaj autentičan, jedno je jasno – predugo zadržavanje u toaletu može biti problematično ako se ponavlja i ako utiče na radne obaveze. Drugim rečima, granica između privatnih potreba i profesionalnih obaveza i dalje je tema o kojoj će se raspravljati – pogotovo kada je u pitanju radno vreme i disciplina na poslu.

