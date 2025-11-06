Slušaj vest

Dve kontroverzne rase mačaka biće zabranjene kao kućni ljubimci od sledeće godine, sa ciljem da se "spreči nepotrebna patnja životinja", izjavila je vršilac dužnosti pomoćnice ministra za zaštitu prirode Žan Rumenije.

Zabrana uzgoja i prodaje

Uzgoj škotske mačke preklopljenih ušiju i bezdlake sfinks mačke zabranjen je još od 2014. godine, a od sada ove rase više neće moći da se kupe ni preko zvaničnih kanala.

Zabrana se odnosi na sve mačke rođene nakon 1. januara, kao i na one koje nemaju ugrađen mikročip. Vlasnici koji budu uhvaćeni sa takvim ljubimcima suočiće se sa kaznom od 1.500 evra, što, prema navodima ministarstva, treba da deluje kao sredstvo odvraćanja. Takođe, izložbe i takmičenja na kojima bi se pojavile ove mačke biće zabranjeni.

Holandija od sledeće godine zabranjuje sfinks mačke kao kućne ljubimce Foto: Vsevolod Zelikov / Alamy / Profimedia

Postojeći vlasnici moraju dokazati vlasništvo

Vlasnici koji već imaju škotsku mačku prekopljenih ušiju ili sfinksa moraće da dokažu da su životinju posedovali pre stupanja zabrane na snagu, i to dokumentacijom ili podacima sa mikročipa.

Razlozi za zabranu

Škotske mačke, poznate po ušima koje su savijene unapred, često pate od problema sa hrskavicom, što može uticati na njihovu pokretljivost. Sfinks mačke, s druge strane, izuzetno su osetljive na hladnoću i kožne infekcije zbog nedostatka krzna.

Holandija sledeće godine zabranju škotske mačke preklopljenih ušiju za ljubimce Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Reakcije bivših odgajivača

Bivša odgajivačica sfinks mačaka Svetlana Dimčeva tvrdi da ove životinje „ne pate“ i da je njihov opstanak sada ugrožen.

- Dobrobit životinja jeste važna. Potrebno je pomoći ovim mačkama da regulišu telesnu temperaturu. Nikada nisam imala mačku koju je oštetilo sunce, rekla je ona za list Telegraf.

Prema njenim rečima, zabrana će samo dovesti do toga da poraste broj mačaka koje se uvoze iz inostranstva, dok neodgovorni odgajivači neće poštovati nova pravila.

