Rob Jeten najmlađi premijer Holandije, koji se deklariše kao gej osoba

Rob Jeten, novi premijer Holandije, ispisao je istoriju postavši najmlađi i prvi otvoreno gej predsednik vlade u toj zemlji. Harizmatični političar, poznat po svojoj posvećenosti klimatskim pitanjima, nedavno je odneo tesnu izbornu pobedu, sa prednošću od svega 15.000 glasova nad desničarskom opozicijom.

Ali pored političkog uspeha, pažnju javnosti privlači i njegova emotivna priča sa verenikom Nikom Kinanom, dvostrukim olimpijcem i profesionalnim hokejašem na travi. Par se upoznao 2022. godine, a veridbu su objavili u novembru 2024, uz najave da bi venčanje moglo da se održi naredne godine.

Ljubavna priča dostojna filma

Kao što su gledaoci širom sveta zavoleli par iz filma Crveno, belo i kraljevsko plavo (Red, White and Royal Blue), tako su mnogi prepoznali sličnu iskru između Roba i Nika — iskrenu, nežnu i nesvakidašnju ljubav koja prevazilazi političke i društvene granice.

„Možda nema kraljevskog plavetnila u njihovoj ljubavi, ali crvena boja — boja srca — svakako obeležava Robov život i karijeru“, pišu holandski mediji.

Put mladog lidera do vrha politike

Rođen 25. marta 1987. godine u južnoj pokrajini Brabant, Rob Jeten je odrastao u tradicionalnoj porodici, a već u mladosti je javno priznao da je gej. Diplomirao je i magistrirao javnu upravu na Univerzitetu Radboud, a u politiku je ušao vrlo rano.

Kao član stranke Demokrate 66 (D66), 2017. godine postao je najmlađi poslanik u parlamentu, a kasnije je radio kao ministar za klimatske promene u vladi Marka Rutea. Na izborima 2025. godine odneo je tesnu, ali istorijsku pobedu, nakon napete izborne noći.

Nakon objave rezultata, Jeten je na platformi X (bivši Tviter) podelio poruku zahvalnosti i poručio da „Holandija ulazi u eru otvorenosti, jednakosti i zelenih politika“.

Podrška i zajedništvo

Rob Jeten najmlađi premijer Holandije, koji se deklariše kao gej osoba Foto: Robin Utrecht / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tokom izborne noći, Nik Kinan je na TikToku objavio video para koji slavi pobedu, uz osmeh i stisak ruku koji je, prema rečima fanova, „govorio više od hiljadu reči“.

