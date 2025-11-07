Slušaj vest

Pripreme za krsnu slavu, jedan od najvažnijih srpskih običaja, počinju mnogo ranije nego što mnogi misle. Osim kuvanja, spremanja kolača i žita, slava ima i duhovnu stranu koju mnogi zaboravljaju.SveštenikŽeljko Jovanović ističe da slava nije samo porodično veselje, već sveti dan posvećen Bogu i svetitelju zaštitniku doma.

- Svaki domaćin već nekoliko nedelja pre slave počinje da se priprema tako što će obavestiti svog parohijskog sveštenika da dođe i osveti vodicu s kojom će se kasnije mesi slavski kolač. Zatim sa domaćicom i ukućanima dogovara šta će biti na trpezi ljubavi kojom će poslužiti goste, kupuje sveću i priprema žito. Vodimo računa o postu – jer ako je slava u vreme Božićnog, Vaskršnjeg, Gospođinskog ili Petrovskog posta, obavezno se slavi posno. Ako slavimo mrsno, ne slavimo slavu, već ugađamo stomaku. Takođe, pozivamo goste koji znaju šta slava znači – da to bude prijatno mesto razgovora o domaćinskim stvarima, nikako politički skup ili povod za nemir, kaže prečasni jerej inž. hadži Željko Jovanović.

Sveštenik Željko Jovanović čita knjigu
Sveštenik Željko Jovanović Foto: Privatna Arhiva

Najčešće greške u slavljenju

Iako su običaji duboko ukorenjeni, mnogi vernici danas prave greške iz navike, ne shvatajući u potpunosti njihovu simboliku. Sveštenik Jovanović napominje da poštovanje tradicije ima smisla samo ako se razume njen pravi značaj.

- Naši ljudi često pogreše kada, na primer, u vreme posta slave mrsno, ili kada za Svetog Arhangela ne pripremaju žito. Kažu da je to "živi svetac", ali u Gospodu nema živih i mrtvih svetaca – svi su živi pred Bogom. Zato se i za Aranđelovdan priprema žito, jer ono simbolizuje vaskrsenje – kao što zrno žita posađeno u zemlju daje novi klas, tako će i naši upokojeni vaskrsnuti u dan Strašnoga suda. Treba da sledimo naše pretke u svemu što su činili dobro, ali i da ispravimo njihove greške, objašnjava sveštenik.

Prava vrednost praznika

Prečasni Jovanović podseća da svaki crkveni praznik, ne samo krsna slava, treba da bude prilika za molitvu, sabornost i činjenje dobrih dela.

Sveštenik Željko Jovanović
Sveštenik Željko Jovanović Foto: Privatna Arhiva

- To što određeni svetitelj nije naša slava ne znači da ga ne treba proslavljati. Svaki hrišćanin na dan nekog praznika molitveno priziva tog svetitelja. Najvažnije je da odemo na liturgiju, da se pričestimo i budemo u zajednici sa braćom i sestrama. A jednako je važno da pokažemo na delu da smo deca Božija – da pomognemo komšiji koji nema ručak, da posetimo staru ili bolesnu osobu, da momci iseku drva nekom nemoćnom pred zimu... To je prava slava i pravo hrišćanstvo, zaključio je sveštenik Jovanović.

Slava, dakle, nije tek prilika da se sto pretrpa hranom i da se kuća ispuni gostima. Ona je dan molitve, zahvalnosti i ljubavi, kojim se čuva sećanje na pretke i jača zajedništvo porodice.

Ne propustiteZanimljivostiIma 70 godina i svaki dan se penje do najopasnije crkve na svetu: Nalazi se u steni na 250 metara visine, ono što se tamo nalazi pravo je čudo
gabriel.jpg
ZanimljivostiOtac Peđa otkrio kako nam đavo pravi zamku: Ovo je prva stvar koju radi kada uđe u čoveka, zato ove reči nikako ne izgovarajte
Screenshot 2025-04-15 105322.png
ZanimljivostiOtac Predrag Popović o problemima u braku: Savetuje 4 stvari za dobar temelj i neraskidive odnose
Otac Predrag Popović
ZanimljivostiOtac Predrag Popović objasnio kako je pravilno ispovediti se: "Pazi da ne sakriješ nešto od mene, jer dvostruki greh imaćeš" (VIDEO)
Otac Predrag Popović u svečanoj mantiji u crkvi

Pogledajte video: Otac Predrag Popović o postu i hrani

Otac Predrag Popović Izvor: instagram/otac_predrag_popovic