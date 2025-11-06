Maebri Martin priča kako joj je neko zamenio rolnu toalet papira a ona ne zna ko je

Sve je počelo sa naizgled bezazlenim detaljem – rolnom toalet papira.Kada se Maebri Martin jednog popodneva vratila kući, nije mogla da veruje svojim očima: prazna rolna koju je ostavila ujutru bila je zamenjena novom.

U početku je mislila da halucinira. „Iskreno, mislila sam da ludim“, priznala je uz smeh u intervjuu za časopis People. „Potrošila sam poslednju rolnu ujutru, a rezervne rolne su još uvek bile umotane. Kada sam se vratila i videla da je neko stavio novu, pomislila sam – ovo se ne može dešavati.“

Od straha do paranoje

Umesto da je nasmeje, prizor ju je prestravio. „Bukvalno sam mislila da mi je neko provalio u kuću“, rekla je. „Sećam se gde sam ostavila držač za papirne ubruse, pa čak i polomljeni deo štapića koji je ispao kada sam farbala zidove. Bio je tamo ujutru, a do popodneva je nestao.“

Da stvar bude gora, njen muž je bio odsutan, a bezbednosne kamere nisu radile. „Baterije su bile prazne, pa nisam mogla da proverim snimak“, objasnila je. „Sedim sama u kući i pitam se, šta se, dođavola, dešava?“

Nije mogla da jede jer je bila toliko nervozna, uverena da će neko istrčati iz spavaće sobe. U pokušaju da se smiri, odlučila je da podeli celu situaciju na TikToku — nesigurna u reakciju koja će uslediti.

Od deset pregleda do viralne eksplozije

„Obično me prati oko deset ljudi na TikToku“, rekla je. „Objavila sam to misleći da će se samo moji prijatelji smejati.“ Ali sledećeg jutra, njen telefon je eksplodirao od obaveštenja — preko 15.000 i hiljada komentara.

Internet je, naravno, odmah počeo da nudi svoje teorije. „Svi su mislili da me muž vara“, rekla je uz smeh. „To mi nije ni palo na pamet!“ Ljudi su joj pisali da proveri njegov telefon, tražeći dokaze i šireći dramu.

Muž Maebri Martin Foto: printscreen/tiktok/maebriemartin

„Njegovi prijatelji su mu slali komentare“, dodala je. „Umirali smo od smeha — internet zaista može ni od čega da napravi skandal.“

Istina koja je sve nasmejala

Nakon višednevnih pogađanja, rešenje misterije došlo je od – njene sestre.

„Moja mama je bila u teretani kada joj je prijateljica poslala moj TikTok“, kaže Maebri. „Rekla je: 'Tvoja ćerka je sigurno bila kod kuće.' Proverili smo lokaciju – i bila je u pravu! Moja sestra je svratila na lekarski pregled, oprostila se od našeg psa Oskara, otišla u kupatilo i – promenila papir u WC-u.“

Kada je saznala istinu, Maebri se samo nasmejala. „Znam da to nisam uradila, ali kada sam čula da je to ona, sve je imalo smisla.“

Naravno, internet se tada nije zaustavio. „Sada pišu da me muž vara sa sestrom“, kaže kroz suze od smeha. „Ljudi su neumoljivi!“

Kada internet poludi, najbolje je smejati se

Umesto da se uznemire, Maebri i njen muž su odlučili da situaciju pretvore u šalu. Napravili su još jedan video, koji je postao još popularniji. „Sada su komentari počeli da govore da je gej“, kaže Maebri. „Jednostavno nismo mogli da verujemo koliko su ludih teorija ljudi smislili.“

Sestra Maebri Martin koja je zamenila rolnu toalet papira Foto: printscreen/tiktok/maebriemartin

Na kraju, cela porodica je sve to prihvatila mirno. „Moj tata toliko voli ovu priču da je priča svima na poslu“, priznaje ona. „Sve je bilo beskrajno zabavno.“

