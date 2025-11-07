Slušaj vest

Iguman Georgije Stanković, namesnik manastira Presvete Trojice u Ozerkovićima kod Sokoca, javno je progovorio o jednom problemu s kojim se, kako kaže, neprestano susreće — pušenju na slavama.

U snimku koji je objavljen na TikToku i koji je za kratko vreme prikupio više od 70.000 lajkova, iguman je izneo stav koji je izazvao brojne reakcije. Pozvao se na reči prepodobnog Justina Ćelijskog, koji je govorio: „Ko puši, đavolu kadi.“

Za igumana Georgija, cigareta nije samo loša navika — ona je, kako kaže, „užasan greh“. Otvoreno priznaje da ne ide na slave na kojima se puši, jer to, po njegovim rečima, nije prava slava.

„Ne možeš ti, čoveče, gori kandilo, dim od tamjana ispunjava prostor i miomiriše, a ti tu pališ cigaru“, rekao je. Dodao je da ga ne zanima ako se neko naljuti zbog njegovog stava, jer se i on ima pravo naljutiti kada ga neko truje duvanskim dimom.

Ova tema je posebno osetljiva jer se tiče običaja, gostoprimstva i poštovanja domaćina i gostiju. U mnogim domaćinstvima, slavska okupljanja podrazumevaju prisustvo i pušača i nepušača, pa se često postavlja pitanje da li je u redu zamoliti goste da ne puše u zatvorenom prostoru, posebno ako domaćini ne puše ili ako u kući ima dece. Dodatno, pušenje u prostoriji zahteva kasnije provetravanje, što može biti naporno za domaćine, a prisustvo dece čini situaciju još ozbiljnijom.

Međutim, sveštenici ističu da je suština slave duhovna, a ne društvena — i da se u prostoriji u kojoj se slavi ne sme paliti cigareta. Jedini dim koji treba da se oseti jeste miris tamjana, koji simbolizuje molitvu i prisustvo svetog. Mešanje tog mirisa sa nikotinom smatra se nepoštovanjem svetinje.

Iguman Georgije je takođe podsetio da, iako mnogi tokom posta ne uspevaju da ostave cigarete, pušenje neposredno pre pričešćivanja nije dozvoljeno. To je trenutak kada se telo i duh pripremaju za susret sa svetim, i svaka navika koja narušava tu pripremu treba da se ostavi po strani.

Njegove reči izazvale su raspravu, ali i podstakle mnoge da preispitaju svoje ponašanje na slavama — ne samo iz zdravstvenih, već i iz duhovnih razloga. Pročitajte i ko ima pravo na titulu "hadži", a u galeriji pročitajte neke od najvažijih poruka iz Jevanđelja.

