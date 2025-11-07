Slušaj vest

Svi imamo onaj jedan kutak u kući — tavan, podrum ili zaboravljeni ormar — pun predmeta koje odavno ne koristimo. Međutim, pre nego što sledeći put odlučite da se rešite starih igračaka, posuđa ili zastarele tehnologije, zastanite na trenutak.

Neki od tih predmeta, koji su nekada bili deo svakodnevice, danas su postali izuzetno traženi kolekcionarski primerci, čija vrednost dostiže vrtoglave sume. Nostalgija, retkost i kultni status pretvorili su obično u izuzetno — a vaše staro blago moglo bi vam doneti pravo malo bogatstvo.

Božićna keramička drvca

Ove popularne dekoracije iz šezdesetih i sedamdesetih godina doživele su veliki povratak. Dobro očuvana keramička drvca sa svim plastičnim sijalicama danas se prodaju za 100 do 300 evra, u zavisnosti od veličine i stanja.

Pyrex posuđe u boji

Retro Pireks posuđe od neprovidnog stakla u pastelnim bojama i sa prepoznatljivim dezenima, poput „Amish Butterprint“ ili „Gooseberry“, veoma je popularno među kolekcionarima. Cena kompleta činija može dostići i 300 evra, dok su najređi uzorci, kao što je „Lucky in Love“, prodavani za više od 4.000 evra.

Stare bočice parfema

Elegantne staklene bočice parfema s početka 20. veka, izrađene od duvanog stakla ili kristala, danas su izuzetno tražene zbog svoje lepote. Neki primerci su na aukcijama prodati za više od 7.000 evra.

Gramofonske ploče

Prvo izdanje albuma Bitlsa „White Album“ s najnižim serijskim brojem prodato je za neverovatnih 725.000 evra. Vrednost zavisi od retkosti, stanja i izvođača, pa čak i manje retke ploče mogu vredeti stotine evra.

Vintage majice bendova

Originalne majice sa turneja kultnih bendova danas su pravi kolekcionarski hit. Majica Nirvane prodata je za 6.400 evra, dok one sa likovima Bitlsa ili Led Zeppelina dostižu cene i do 18.000 evra.

Retke Diznijeve VHS kasete

Iako zvuči neverovatno, neke VHS kasete klasičnih Diznijevih crtanih filmova, poput „Lepotice i zveri“ iz kolekcije Black Diamond, danas se na aukcijama prodaju za nekoliko hiljada, pa čak i stotina hiljada evra.

Prvo izdanje knjige "Hari Poter"

Ako imate englesko prvo izdanje knjige „Harry Potter and the Philosopher’s Stone“ u tvrdom povezu, sa oznakom niza brojeva „10 9 8 7 6 5 4 3 2 1“ na stranici s autorskim pravima — u rukama držite pravo blago, vredno i do 50.000 evra.

Pokémon karte

Prvo izdanje Pokémon karata iz devedesetih danas može vredeti pravo bogatstvo. Holografska karta Čarizarda u savršenom stanju prodata je za više od 300.000 evra, dok je izuzetno retka Pikaču Illustrator karta dostigla cenu od gotovo pet miliona evra.

LEGO setovi

Stari Lego setovi, posebno oni sa vozovima ili dvorcima, danas su izuzetno cenjeni. Kompletan set u dobrom stanju, sa originalnom kutijom i uputstvom, lako može dostići cenu od nekoliko stotina evra.

Retki Beanie Babies plišane igračke

Iako je većina ovih plišanih igračaka danas bezvredna, pojedini retki primerci, poput Peanut the Royal Blue Elephant ili Princess the Bear, ako su u savršenom stanju i imaju originalne etikete, mogu vredeti i do 5.000 evra.

Akcione figure

Originalne Moćni rendžeri figurice iz 1993. danas se prodaju i do 1.500 evra. Jednako su tražene i Hi-Men figure, poput retkog Wun-Dar He-Mana, koji može dostići cenu od nekoliko stotina evra.

Polly Pocket setovi (pre 1998. godine)

Originalni setovi ovih sićušnih lutkica, koje je proizvodila kompanija Bluebird Toys, danas su izuzetno cenjeni. Ako posedujete neotvoren set iz perioda između 1989. i 1998. godine, možete zaraditi i do 5.500 evra.

Kultni stari mobilni telefoni

Modeli poput Eriksona T10 iz 1998. godine sa spoljašnjom antenom, ako su u ispravnom stanju, mogu dostići cenu od oko 2.000 evra. Nokija 8810 iz iste godine, sa originalnim pakovanjem, može vredeti i do 700 evra.

Originalni Nintendo Game Boy

Prenosna konzola Nintendo Game Boy, koja je 1989. godine osvojila svet, danas je pravi kolekcionarski dragulj. U zavisnosti od očuvanosti, vrednost originalnog modela kreće se od 650 do gotovo 2.000 evra.

Prvi iPhone

Prvi ajfon (2G ili EDGE), predstavljen 2007. godine, danas je ikonični kolekcionarski predmet. Ako imate ispravan primerak, njegova vrednost počinje od 1.000 evra, dok savršeno očuvani, zapakovani modeli mogu dostići i preko 11.000 evra. Slično važi i za prvu generaciju Epl iPoda, koji u ispravnom stanju može vredeti i do 14.000 evra.

