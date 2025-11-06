Slušaj vest

Kada pomislimo na hleb, većina zamišlja jednostavnu namirnicu bez koje ne može nijedan obrok. Za istinske zaljubljenike u miris svežeg testa, hleb je tradicija, umeće i ukus koji spaja različite kulture sveta. Upravo zato je kulinarski vodič Taste Atlas sastavio listu 100 najboljih hlebova na planeti, a na samom vrhu našao se indijski naan sa belim lukom i puterom.

Miris Indije na 1. mestu

Ovaj mekani hleb, koji se peče u vreloj tandir peći, najčešće se služi uz karije i jela bogata začinima. Dok je još topao, premaže se puterom i sitno seckanim belim lukom. Rezultat je mirisan, mekan i blago slan zalogaj koji se topi u ustima, zbog čega je naan zasluženo poneo titulu najboljeg.

Zanimljivo je da se na listi našlo čak nekoliko verzija ovog hleba. Klasični naan zauzeo je 7. mesto, dok je varijanta sa sirom završila na 52. poziciji. Prema navodima TasteAtlas-a, naan se u Indiji priprema više od sedam vekova, a njegov ukus opisuju kao "jedinstven i neponovljiv".

Još jedno indijsko čudo

Na 2. mestu ponovo dominira Indija, ovoga puta sa Amritsari kulčom, tankim hlebom punjenim krompirom, lukom, sirom i začinima. Pre pečenja se posipa korijanderom i crvenom paprikom, pa miris postane neodoljiv. Iako podseća na naan, bogatijeg je i punijeg ukusa. U Indiji definitivno znaju kako se hleb pretvara u umetnost.

Bronzanu medalju, odnosno 3. mesto, dobio je roti canai, hleb povezan s indijskim korenima, ali najpopularniji u Maleziji. Njegovo testo se više puta presavija, pa dobija slojevitu strukturu. Spolja je hrskav, iznutra mekan, savršen za umakanje u sosove i karije.

Srpska lepinja među svetskim favoritima

Srpska lepinja zauzela 32. mesto od 100 najboljih hlebova po Taste Atlasu Foto: Profimedia

Na listi se ponosno našao i srpski predstavnik - lepinja, koja je zauzela visoko 32. mesto. Taste Atlas je opisuje kao mekani hleb s kvascem, lagano porozne teksture i zlatne korice, idealan kao podloga za ćevape koje je nezaobilazno jelo Balkana. U poređenju sa somunom, lepinja je nešto čvršća i manje aromatična, ali i dalje omiljena u svakoj domaćoj trpezi.

Srpski specijaliteti nisu stali na tome. Proja se našla na 103. mestu, dok je božićna česnica zauzela 125. poziciju, što pokazuje da i naši hlebovi imaju svoje mesto među svetskim klasicima.

Najbolji hlebovi sveta po izboru Taste Atlas-a:

Naan s belim lukom i puterom - Indija

Amritsari kulča - Indija

Roti canai - Malezija

Pan de bono - Kolumbija

Parota - Indija

Pao alentejano - Portugal

Naan - Indija

Piadina romanjola - Italija

Pao de queijo - Brazil

Bolo do caco - Portugal





Pogledajte video: Komplet lepinja iz Srbije proglašena drugim najboljim doručkom na svetu