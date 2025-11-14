Slušaj vest

Muškarca iz Kalifornije je na ulaznim je vratima dočekala misteriozna rukom pisana poruka koja je mnogima na internetu sledila krv u žilama. Džejkob, stanovnik područja blizu Long Biča, ispričao je kako se poruka pojavila 18. juna, a ostavio ju je stariji muškarac koji je tvrdio da je upravo on u toj kući živeo 1980-ih godina.

Na papiru istrgnutom iz sveske pisalo je: "Pozdrav, moje ime je (precrtano). Početkom 80-ih živeo sam ovde. Nešto čudno događalo se u zadnjoj spavaćoj sobi. Pitao sam se da li se to još uvek dešava. Mislim da je bio duh."

Poruka se završavala kontakt-podacima autora i porukom da ga Džejkob nazove "ako se to još uvek događa".

Džejkob priznaje da ga je poruka "proganjala nekoliko dana", iako se od useljenja nije dogodilo ništa neobično. "Živim ovde oko dve godine. Nema nikakvih čudnih ni paranormalnih aktivnosti - barem zasad", rekao je za Newsweek.

Priča postala hit na Redditu

Nekoliko meseci kasnije, prigodno uoči Noći veštica, Džejkob je odlučio da podeli svoj neobični doživljaj na Redditu. "Mislio sam da je to pomalo čudno, ali nisam ništa objavljivao sve dok nisam pronašao ovaj kanal i pomislio da bi se ova priča ovde savršeno uklopila," objasnio je.

Objava je postala viralna - prikupila je više od 26 hiljada reakcija i hiljade komentara korisnika koji su se zabavljali, saosećali ili pokušavali da pronađu logično objašnjenje.

"Jadničak se decenijama pita da li je to mesto zaista ukleto kao što ga se seća. Nazvao bih ga i rekao mu da se prisutnost, čini se, odselila, samo da mu pružim malo mira", napisao je jedan korisnik. Drugi se našalio: "Ooo, pronašao sam novi hobi za penziju!", dok je treći dodao: "Pismo je bilo prilično pristojno, pa bih ga nazvao i rekao mu da se ništa ne događa, barem da mu to skinem s pameti."

Nova nagađanja

Uprkos jezivoj pozadini, Džejkob kaže da je reakcija ljudi bila iznenađujuće topla i dirljiva. "Reakcije su sjajne. Nekoliko ljudi mi se javilo misleći da bi taj muškarac mogao biti davno izgubljeni član njihove porodice", ispričao je.

