U vremenu kada se automobili sve češće menjaju, jedan čovek svoj ne bi zamenio ni za šta na svetu. Ljubav između njega i njegove Bube traje više od pedeset godina. Iza njih su hiljade pređenih kilometara – a njegova Buba ga nikada nije izneverila.

Ljubav na prvi pogled

Bila je to ljubav na prvi pogled. Zapala mu je za oko još šezdesetih godina, kada je sebi rekao: "Bićeš moja." Nekoliko godina kasnije, to se i ostvarilo.

"Kupio sam je 6. maja 1975. godine u Opatiji. I od tada je stalno vozim“, kaže Vlado Berić, vlasnik Bube.

Vlado Berić svoju belu Bubu ima već 50 godina Foto: Printscreen/HRT

Sećanja su i dalje živa, a čuva i originalni račun.

"Štedeo sam, radio sam kao kondukter na relaciji Rijeka–Lovran i sve što mi je ostajalo od kusura putnika ja sam čuvao i tako kupio novu Bubu“, priča on.

Originalan motor i verni mehaničar

Danas je Buba stara više od 50 godina, ali i dalje radi kao sat.

"Motor je njegov, originalan, i isti mehaničar ga održava od prvog dana, već 51 godinu. Još uvek lepo pali", priznaje Vlado.

Na pitanje kakvi su današnji vozači, odgovara:

Vlado Berić svoju belu Bubu ima već 50 godina Foto: Printscreen/HRT

"Ima dobrih, ima loših, ali smeta mi što ljudi ne paze na znakove. A ja uvek kažem: ‘Ako voziš polako, stići ćeš daleko. Ako voziš brzo, doći ćeš kući smrzo.’"

Hiljade kilometara i bezbroj uspomena

Njegova Buba prešla je hiljade kilometara – od Nemačke do Rumunije. Izdržala je vetrove, kiše i vrućine, ali nikada nije zakazala.

"Auto treba voziti, žene treba ljubiti, a novac trošiti. Jer ako auto ne voziš, pojede ga rđa. Ako ženu ne ljubiš, ode kod drugog. A ako novac ne trošiš, pojede ga inflacija", poručuje Vlado.

"Nemojte me zvati – Buba se ne prodaje!"

Vlado Berić svoju belu Bubu ima već 50 godina Foto: Printscreen/HRT

I dok bi neki rekli da je vreme za promenu, barba Vlado ima jasan odgovor: "Nemojte me zvati, jer se Buba neće prodati."

I ko zna koliko ih još zajedničkih kilometara čeka. Jer za njih dvoje – vreme kao da je stalo.

