Slušaj vest

Astrologija nije samo zabava — ponekad može otkriti zanimljive obrasce u našem ponašanju i telesnim tendencijama. Da li ste znali da vaš horoskopski znak može uticati na vašu težinu? Neki znaci su skloniji dobijanju kilograma zbog svojih karakteristika i navika.

1. Bik (20. april – 20. maj)

Bik Foto: Shutterstock

Bikovi vole udobnost i zadovoljstva, a hrana je često njihov najveći izvor radosti. Ukusni obroci i deserti su pravi izazov za njih. Iako su uporni u mnogim životnim situacijama, kad je hrana u pitanju, lako popuste.

Bikovi često izbegavaju sport i fizičku aktivnost, što dovodi do viška kilograma. Ako se ne vodi računa o ishrani pre tridesete, kilogrami se mogu brzo nakupiti, što utiče i na samopouzdanje.

2. Rak (21. jun – 22. jul)

Rak Foto: Shutterstock

Rakovi su pravi emotivni jedači. Kada su tužni ili pod stresom, traže utehu u hrani. Hrana im pruža osećaj sigurnosti i topline, posebno u teškim trenucima. Rakovi se često suočavaju sa zadržavanjem vode i probavnim problemima, što otežava kontrolu težine. Njihova ljubav prema domaćoj hrani i udobnosti može dovesti do prejedanja i povećanja kilograma.

3. Ribe (19. februar – 20. mart)

Ribe Foto: Shutterstock

Ribe često tonu u svojim emocijama. Vrlo su osetljive i sklone depresiji, što ih često navodi da traže utehu u hrani.

Slatkiši i grickalice im pomažu da prebrode stresne situacije i osećaj usamljenosti. Ribe često imaju nisku energiju i izbegavaju fizičku aktivnost, što dodatno doprinosi povećanju telesne mase. Zdrava ishrana i redovno vežbanje su ključni, ali zbog emocionalne prirode, Ribe mogu imati poteškoća da ih redovno primenjuju.

Bonus video: Pozitivne i negativne strane horoskopskih znakova