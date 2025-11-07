Slušaj vest

Sunce, najjača planeta u astrologiji, trenutno se nalazi u horoskopskom znaku Škorpije gde se energija drastično menja. U vazduhu se oseća doza magije, dani postaju mračniji, a atmosfera sve više magnetična. Sezona Škorpije, koja će trajati do 21. novembra, period je obeležen intenzitetom, transformacijom i sirovom snagom. Nije reč samo o onome što se vidi na površini, već o onome što se krije ispod nje. Tajne mogu biti otkrivene, istine mogu izaći na videlo, a završeci su zapravo samo vrata ka novim počecima.

Horoskop za sezonu Škorpije Foto: Shuterstock

Ovaj period astrološke godine poziva nas da se suočimo sa onim što često izbegavamo, a upravo kroz to suočavanje otkrivamo svoju najveću snagu. Tokom sezone Škorpije svi će osetiti njen uticaj, ali će ga fiksni horoskopski znaci - Škorpija, Bik, Lav i Vodolija - doživeti najintenzivnije.

Ovi znakovi biće podstaknuti da prihvate svoju unutrašnju snagu, što može delovati intenzivno, ali donosi i prilike za duboku transformaciju. Oni će osetiti punu snagu magije i intenziteta ove sezone, ali će takođe imati priliku da dosegnu nove visine ako prihvate lekcije koje im ona donosi.

Škorpija

Škorpija Foto: : Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Ovo je vaša sezona! Sunce u vašem znaku usmerava svetlost reflektora pravo na vas. Vaša prirodna intenzivnost, magnetizam i odlučnost sada su pojačani, dajući vam snažno prisustvo. Ljudi su posebno privučeni vama, a vaše reči i dela imaju veću težinu nego inače. Manifestovanje u ovom periodu deluje kao da koristite kosmičko raketno gorivo - na šta god usmerite pažnju, može se ostvariti zapanjujućom brzinom.

Ove sezone vaša moć leži u transformaciji i alhemiji. Ako imate utisak da neki aspekti života stagniraju, sezona Škorpije donosi priliku da odbacite te slojeve i izronite kao snažnija, autentičnija verzija sebe. Vreme je da otpustite sve što vam više ne služi - bilo da je reč o staroj vezi, iscrpljujućoj rutini ili ograničavajućim uverenjima. Sa vašim suvladarom, Plutonom, koji takođe ima jak uticaj na nebo, teme završetaka i ponovnih početaka biće posebno naglašene.

Ovo je savršen period za hrabre poteze - započnite novi projekat, izrazite svoju istinu ili konačno postavite granicu za kojom već dugo osećate potrebu. Univerzum vam sada daje prostor da se istaknete, a vaš glas ima veću moć nego što mislite. Ipak, pripazite da ne skliznete u obrasce kontrole ili opsesije. Vaša energija jeste magnetična, ali način na koji je koristite u velikoj meri će uticati na rezultate.

Bik

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Kao suprotan znak Škorpiji, intenzitet ove sezone osećate jednako snažno. Dok Škorpija zaranja duboko u emocije i promene, vama je zadatak da sačuvate stabilnost. Ove sezone vaša snaga dolazi iz pronalaženja ravnoteže - razumevanja kada treba ostati čvrsto na zemlji, a kada dozvoliti promenama da vas poguraju napred.

Odnosi imaju posebno značenje tokom ovog perioda. Sezona Škorpije može doneti prekretnice u vašim partnerstvima, otkrivajući i ono što dobro funkcioniše i ono što traži promenu. Možda ćete se naći u situacijama koje testiraju vaše strpljenje ili vas guraju izvan zone komfora. Iako izazovi mogu biti stvarni i zahtevni, jednako su stvarne i nagrade koje dolaze s njima. Podsećate se svoje snage - u odanosti, izdržljivosti i važnosti da ostanete dosledni svojim vrednostima.

Na materijalnom planu, novac i resursi mogli bi biti u centru pažnje. Mogući su pomaci u zajedničkim finansijama ili neočekivane promene u vašim prioritetima i vrednostima. Umesto da im se opirete, prihvatite prilagodljivost kao svog saveznika. Otpuštanjem starih vezanosti, otvarate prostor za veći prosperitet. Sezona Škorpije vas uči da vaša prava moć ne leži u držanju za stabilnost, već u sposobnosti da sve što izgubite - izgradite ponovo, još snažnije nego pre.

Lav

Lav Foto: Shutterstock

Sezona Škorpije donosi fokus na vaš dom i emocionalne temelje, podstičući vas da se suočite sa onim što je bilo potisnuto ispod površine. Iako to može delovati nelagodno na početku, upravo tu leži vaša istinska snaga. Ohrabreni ste da negujete svoje korene, ojačate svoj unutrašnji svet i otpustite porodične ili lične obrasce koji vam više ne koriste.

Vaša prirodna harizma najčešće sija ka spolja, ali vas ova sezona podstiče da tu energiju usmerite ka unutra. Zapitajte se gde u životu treba da se osećate sigurnije, podržanije ili autentičnije. Značajne promene mogu nastati u vašem životnom okruženju, porodičnim ili prijateljskim odnosima, kao i u emocionalnom razjašnjenju onoga što vam je zaista važno. Kao fiksni vatreni znak, vaša hrabrost je neuporediva, a ova sezona vam daje priliku da tu snagu iskoristite za transformaciju svog unutrašnjeg sveta.

Ovo je snažan period za kreativnost i manifestaciju. Oslobađanjem od starih emocionalnih blokada, otvarate prostor da inspiracija slobodno teče. Vaša moć tokom ove sezone dolazi iz spajanja srca i volje - kada su ta dva u skladu, ništa ne može da vas zaustavi.

Vodolija

Vodolija Foto: Shutterstock

Tokom sezone Škorpije u prvi plan dolaze vaša karijera, ugled i dugoročni ciljevi. Ovo je vreme kada snaga dolazi kroz vidljivost, prepoznavanje i preuzimanje liderskih uloga. Možda ćete se suočiti sa izazovima u profesionalnom okruženju - novim odgovornostima, neplaniranim promenama pravca ili promenom načina na koji vas drugi doživljavaju. Ipak, ovi izazovi su tu da vam pomognu da napredujete.

Vaša prirodna briljantnost i vizija su neosporni, a sezona Škorpije ih dodatno pojačava. Ovo je trenutak da preduzmete hrabre korake ka svojim ambicijama, čak i ako to znači da treba da ostavite iza sebe zastarele strukture koje vam više ne služe.

Ova sezona vas podstiče da transformišete svoj odnos sa uspehom. Da li vas vaši ciljevi vode iz osećaja obaveze, ili vaša strast pokreće svaki korak? Tokom ovog perioda mogu vam se otvoriti neočekivani uvidi. Zapamtite, prihvatanje svoje prave vizije, čak i ako podrazumeva nekonvencionalan put, upravo je ono što vas čini nezaustavljivim.

