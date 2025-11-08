Slušaj vest

Dnevni horoskop za 8. novembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta vam je Zodijak priredio ove subote.

OVAN

Ovaj dan proći će u znaku važnih pregovora. Potrudite se da se izražavate precizno jer su mogući nesporazumi. Rešili ste da uvedete promene u vašu vezu. Planirate zajedničko putovanje na egzotičnu destinaciju. Nervoza.

BIK

Očekuje vas završetak rada na dugoročnom projektu. Pohvaliće vas nadređeni i kolege. Slobodni Bikovi mogu da upoznaju veoma zanimljivu osobu preko posla. Pred vama je novo ljubavno poglavlje. Variranje pritiska.

BLIZANCI

Finansijska situacija se polako stabilizuje. Danas vam može stići neka važna uplata koju dugo očekujete. Partner se u poslednje vreme ponaša nedosledno i to vam zadaje glavobolju. Porazgovarajte o tom problemu na vreme. Nervoza.

RAK

Planetarni aspekti u vašem polju karijere doneće vam poboljšanje poslovne komunikacije s nadređenima. Rakove očekuje uzbudljiv ljubavni period. Burna ljubavna romansa sa osobom koja vam se dopala već na prvi pogled. Promenljivost raspoloženja.

LAV

Danas vas očekuju naporni pregovori s poslovnim saradnicima, ipak ćete na kraju postići kompromis. Napet period na ljubavnom planu sve vreme vas prati ovih dana. Partner se ne ponaša prema vašim očekivanjima. Aritmija.

DEVICA

Profesionalno usavršavanje i saradnja sa inostranstvom predstavljaju glavnu temu. Tu se krije tajna vašeg napretka u karijeri. Dopada vam se osoba koja je zauzeta, ali privlačnost je neodoljiva. Moguć je početak tajne veze. Variranje pritiska.

VAGA

Uspešan dan za Vage koje se bave uslužnim delatnostima ili rade u okviru mode, dizajna i kozmetike. Finansijski dobitak. Simpatija na prvi pogled može vam probuditi leptiriće u stomaku. Novo ljubavno poglavlje. Glavobolja.

ŠKORPIJA

Obradovaće vas početak nove poslovne saradnje i proširenje kruga saradnika. Dopada vam se osoba s posla. Moguća je burna avantura zasnovana više na fizičkoj privlačnosti. Povišena temperatura.

STRELAC

Vaši pregovori sa saradnicima iz inostranstva mogu naići na neočekivane prepreke. Spremite rezervni plan. Slobodni Strelčevi danas mogu da se zaljube na prvi pogled. Atmosfera je puna ljubavnog elektriciteta. Prehlada.

JARAC

Važne vesti od poslovnih saradnika iz inostranstva mogu obeležiti ovaj dan. Moguće je iznenadno poslovno putovanje. Upoznaćete izuzetno privlačnu osobu na nekoj proslavi s prijateljima. Uskoro sledi zbližavanje. Odlično se osećate.

VODOLIJA

Poslovna ponuda iz inostranstva je veoma primamljiva, ali sve prvo dobro preispitajte, posebno ako su vam data prevelika obećanja. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz turbulentnu fazu. Moguće su ljubomorne scene. Variranje pritiska.

RIBE

Ovaj dan obeležiće važni pregovori, ali iza zatvorenih vrata. Svoje poslovne tajne čuvate od konkurencije. Slobodne Ribe danas mogu upoznati svoju srodnu dušu na nekoj zabavi. Očekuje vas novo ljubavno poglavlje. Melanholični ste.