Retrogradni Merkur stiže 9. novembra i potpuno menja pravila igre: Evo kako će uticati na svaki znak horoskopa
Retrogradni hod Merkura često donosi kašnjenja, nesporazume, ponovne pokušaje i neočekivane prepreke koje mogu testirati vašu strpljivost. Od 9. novembra Merkur, planeta glasnika koja vlada putovanjima, tehnologijom i svim vrstama logistike, kreće u retrogradni hod, što označava njegov poslednji povratak unazad u ovoj godini.
Početak u znaku Strelca stavlja fokus na potragu za istinom i proširivanje horizonta, dok prelazak u Škorpiju 18. novembra uvodi dublju, ličnu i transformativnu energiju. Retrogradni Merkur u Strelcu može izazvati zbrku u putovanjima, obrazovanju i verovanjima, dok njegov povratak kroz Škorpiju otkriva tajne, pitanje moći i privatnosti.
Dok prelazi iz Vatre u Vodu, ovaj Merkur primorava nas da se suočimo sa potisnutim emocijama i neizrečenim istinama. Retrogradni hod Merkura kroz Strelca i Škorpiju obećava otkrivanje istina koje ponekad bole, ali donose i važne uvide.
Ovan
Obično vi vodite igru, Ovnovi, ali ovaj Merkur će vam možda ove sezone igrati umne igre. Dok u retrogradnom hodu Merkur prolazi kroz vašu devetu kuću (Strelac) i osmu kuću moći (Škorpija), istine koje ste ignorisali mogu vas iznenaditi. Planovi za putovanja, ugovori ili intimne tajne mogu postati komplikovani. Ne mora svaki sukob biti borba.
Bik
Tajne ne ostaju zauvek skrivene, Bikovi. Retrogradni Merkur počinje u osmoj kući intime i zajedničkih resursa, a zatim se vraća u sedmu kuću partnerstva. Stare rane, finansijski problemi i neizrečeni sukobi mogu isplivati na površinu. Veru i poverenje treba negovati, čak i ako to znači suočavanje sa neprijatnim istinama.
Blizanci
Usporite i slušajte pre nego što reagujete, Blizanci. Kao vladari Merkura, retrogradni hod Merkura vas direktno pogađa, posebno u sedmoj kući odnosa i šestoj kući zdravih navika. Možda ćete morati da preispitate obaveze i rasporede. Nesporazumi sa partnerom ili kolegom mogu testirati strpljenje, ali prioritizovanje emocija donosi jasnoću.
Rak
Ovaj Merkur je znak da postavite granice, Rakovi. Retrogradni hod Merkura remeti vašu šestu kuću rutine i petu kuću zadovoljstava. Tema rada i zabave može biti u konfliktu, a pokušaj da ugodite svima može vas iscrpsti. Očekujte manje nesporazume sa kolegama ili partnerima.
Lav
Vaše samopouzdanje zrači poput magneta, ali retrogradni Merkur može na trenutak prigušiti vašu svetlost. Ovaj Merkur prolazi kroz vašu petu kuću romantike i kreativnosti, pa zatim četvrtu kuću doma i porodice. Strasti mogu oslabiti, a stari drama se pojaviti. Pazite da vas nostalgija ne zavara.
Devica
Kao i Blizanci, osećate retrograde u kostima. Retrogradni hod Merkura prolazi kroz vašu četvrtu kuću doma i porodice, a potom treću kuću komunikacije. Obratite pažnju na ono što je izrečeno i implicirano. Razgovore sa porodicom ili bliskim prijateljima možda treba ponovo razmotriti.
Vaga
Drama vas obično izbegava, ali ne sada. Ovaj Merkur u trećoj kući komunikacije i drugoj kući vrednosti može uticati na novac i mir. Neko može testirati vaše strpljenje ili pomeriti granicu. Prestanite da „zaslađujete istinu", takva je kakva je.
Škorpija
Retrogradni hod Merkura ide duboko. Počinje u drugoj kući vrednosti i finansija, a zatim se vraća u vaš znak. Bićete suočeni sa pitanjima samovrednosti i prioriteta. Neočekivana otkrića mogu promeniti pogled na sebe i vašu moć.
Strelac
Ovaj Merkur je „vaš“, Strelčevi. Prolazi kroz vaš znak, fokusirajući se na vaš glas, izbore i samoizražavanje. Pažljivo sa tajnama iz prošlosti! Jupiter takođe retrogradira 11. novembra, što može malo zamagliti vaš optimizam.
Jarac
Volite kontrolu, ali retrogradni Merkur ima druge planove. Prolazi kroz dvanaestu kuću tajni, a zatim jedanaestu kuću zajednice. Šaputanja, nesporazumi i stari konflikti mogu izaći na videlo. Ostanite mirni i posmatrajte.
Vodolija
Pazite šta govorite, Vodolije. Retrogradni hod Merkura remeti vašu jedanaestu kuću prijateljstava i desetu kuću reputacije. Dinamika grupe se može promeniti, tračevi cirkulisati, a karijerni potezi biti pogrešno shvaćeni.
Ribe
Spotlight se pomera, Ribe. Ovaj Merkur prolazi kroz vašu desetu kuću karijere, a zatim devetu kuću verovanja i dugoročnih ciljeva. Očekujte mešane signale u profesionalnom i privatnom životu. Ovo je poziv da preispitate definiciju uspeha i s kim želite da ga delite
