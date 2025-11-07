Slušaj vest

Retrogradni hod Merkura često donosi kašnjenja, nesporazume, ponovne pokušaje i neočekivane prepreke koje mogu testirati vašu strpljivost. Od 9. novembra Merkur, planeta glasnika koja vlada putovanjima, tehnologijom i svim vrstama logistike, kreće u retrogradni hod, što označava njegov poslednji povratak unazad u ovoj godini.

Početak u znaku Strelca stavlja fokus na potragu za istinom i proširivanje horizonta, dok prelazak u Škorpiju 18. novembra uvodi dublju, ličnu i transformativnu energiju. Retrogradni Merkur u Strelcu može izazvati zbrku u putovanjima, obrazovanju i verovanjima, dok njegov povratak kroz Škorpiju otkriva tajne, pitanje moći i privatnosti.

Dok prelazi iz Vatre u Vodu, ovaj Merkur primorava nas da se suočimo sa potisnutim emocijama i neizrečenim istinama. Retrogradni hod Merkura kroz Strelca i Škorpiju obećava otkrivanje istina koje ponekad bole, ali donose i važne uvide.

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Obično vi vodite igru, Ovnovi, ali ovaj Merkur će vam možda ove sezone igrati umne igre. Dok u retrogradnom hodu Merkur prolazi kroz vašu devetu kuću (Strelac) i osmu kuću moći (Škorpija), istine koje ste ignorisali mogu vas iznenaditi. Planovi za putovanja, ugovori ili intimne tajne mogu postati komplikovani. Ne mora svaki sukob biti borba.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Tajne ne ostaju zauvek skrivene, Bikovi. Retrogradni Merkur počinje u osmoj kući intime i zajedničkih resursa, a zatim se vraća u sedmu kuću partnerstva. Stare rane, finansijski problemi i neizrečeni sukobi mogu isplivati na površinu. Veru i poverenje treba negovati, čak i ako to znači suočavanje sa neprijatnim istinama.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Usporite i slušajte pre nego što reagujete, Blizanci. Kao vladari Merkura, retrogradni hod Merkura vas direktno pogađa, posebno u sedmoj kući odnosa i šestoj kući zdravih navika. Možda ćete morati da preispitate obaveze i rasporede. Nesporazumi sa partnerom ili kolegom mogu testirati strpljenje, ali prioritizovanje emocija donosi jasnoću.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj Merkur je znak da postavite granice, Rakovi. Retrogradni hod Merkura remeti vašu šestu kuću rutine i petu kuću zadovoljstava. Tema rada i zabave može biti u konfliktu, a pokušaj da ugodite svima može vas iscrpsti. Očekujte manje nesporazume sa kolegama ili partnerima.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaše samopouzdanje zrači poput magneta, ali retrogradni Merkur može na trenutak prigušiti vašu svetlost. Ovaj Merkur prolazi kroz vašu petu kuću romantike i kreativnosti, pa zatim četvrtu kuću doma i porodice. Strasti mogu oslabiti, a stari drama se pojaviti. Pazite da vas nostalgija ne zavara.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Kao i Blizanci, osećate retrograde u kostima. Retrogradni hod Merkura prolazi kroz vašu četvrtu kuću doma i porodice, a potom treću kuću komunikacije. Obratite pažnju na ono što je izrečeno i implicirano. Razgovore sa porodicom ili bliskim prijateljima možda treba ponovo razmotriti.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Drama vas obično izbegava, ali ne sada. Ovaj Merkur u trećoj kući komunikacije i drugoj kući vrednosti može uticati na novac i mir. Neko može testirati vaše strpljenje ili pomeriti granicu. Prestanite da „zaslađujete istinu", takva je kakva je.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Retrogradni hod Merkura ide duboko. Počinje u drugoj kući vrednosti i finansija, a zatim se vraća u vaš znak. Bićete suočeni sa pitanjima samovrednosti i prioriteta. Neočekivana otkrića mogu promeniti pogled na sebe i vašu moć.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj Merkur je „vaš“, Strelčevi. Prolazi kroz vaš znak, fokusirajući se na vaš glas, izbore i samoizražavanje. Pažljivo sa tajnama iz prošlosti! Jupiter takođe retrogradira 11. novembra, što može malo zamagliti vaš optimizam.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Volite kontrolu, ali retrogradni Merkur ima druge planove. Prolazi kroz dvanaestu kuću tajni, a zatim jedanaestu kuću zajednice. Šaputanja, nesporazumi i stari konflikti mogu izaći na videlo. Ostanite mirni i posmatrajte.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pazite šta govorite, Vodolije. Retrogradni hod Merkura remeti vašu jedanaestu kuću prijateljstava i desetu kuću reputacije. Dinamika grupe se može promeniti, tračevi cirkulisati, a karijerni potezi biti pogrešno shvaćeni.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Spotlight se pomera, Ribe. Ovaj Merkur prolazi kroz vašu desetu kuću karijere, a zatim devetu kuću verovanja i dugoročnih ciljeva. Očekujte mešane signale u profesionalnom i privatnom životu. Ovo je poziv da preispitate definiciju uspeha i s kim želite da ga delite